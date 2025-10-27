UGT plantea acciones legales contra la dirección de Ficosa en Soria por "vulneración de la libertad sindical"

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

UGT sopesa emprender acciones legales contra la dirección de la planta de Ficosa en Soria al considerar que podría estar vulnerándose la libertad sindical. El sindicato señala a través de un comunicado que las horas sindicales no tiene que ser aprobadas por la empresa al ser un derecho constitucional.

Según traslada la Federación de Industria Construcción y Agro (FICA) de UGT en Castilla y León, que "no va a permitir que las empresas, a través de sus jefes de recursos humanos, impidan a los delegados y delegadas realizar sus funciones como responsables sindicales utilizando mecanismos propios de otras épocas".

Según denuncia el sindicato, "las continuas prácticas de persecución sindical y de acoso y derribo por parte de la empresa hacia los representantes sindicales de UGT FICA, aunque no son nuevas, "se han visto incrementadas de manera intolerable en los últimos meses, en represalia, seguramente, por la ingente actividad sindical realizada por los delegados dentro de la fábrica soriana".

UGT recuerda que la Ley Orgánica de Libertad Sindical o el propio Estatuto de los Trabajadores desarrollan explícitamente el derecho a la libertad sindical y establecen un cuadro de garantías. Eso permite que los sindicatos, "que pasan un refrendo de las urnas cada cuatro años, dispongan de crédito horario para las personas que salen elegidas en las empresas".

Aunque admiten que "el uso indebido de este tiempo puede generar conflictos y malentendidos entre las partes implicadas", también explican desde UGT, que “no cabe someter el momento de utilización del crédito horario a previa autorización del empresario, ni tampoco incumbe a éste injerirse en la actividad proyectada por el representante, dado que la exigencia de un requisito habilitante en uno u otro sentido no sería conciliable con la libertad sindical”.

Para finalizar, UGT FICA reclama a los máximos responsables del grupo Ficosa, al que pertenece la planta soriana, "que tomen nota de los métodos de sus responsables y que valoren si le beneficia que algunas personas de su empresa obstaculicen e impidan el ejercicio de un derecho constitucional".