Los relatos de terror vuelven a las ruinas de San Nicolás
Las voces de Gema Pascual y Belinda de Miguel sobrecogen en las lecturas de las Ánimas dedicadas a autores y malditos
El Festival de las Ánimas regresó con sus lecturas a su espacio habitual, las ruinas de San Nicolás. Después de dos años, el primero por las obras y el segundo por probar en el espacio cultural de Santa Clara, los relatos de terror y fantasía se volvieron a escuchar en el casco viejo, sobrecogedores, ayudados también por un ambiente fría y de noche cerrada.
Las lecturas, que se prolongarán hasta el próximo jueves, todas ellas a partir de las 20.00 horas, arrancaron con las voces de Gema Pascual y Belinda de Miguel, que trasladaron al público hasta las historias de La infanticida y El almohadón de plumas, dentro de la programación elegida para el primer día de autores y autoras malditos.
Hoy le tocará el turno a Marina Lorenzo y José Ángel Mayor, también «reincidentes» en el festival con sus potentes voces, como destacaron desde la organización. Respectivamente, leerán La multitud y Mitos de Cthulhu, en el marco de la sesión dedicada a sectas y cultos malditos. Mañana serán Lucas Caraba y Ana Pajambat, dedicado a pequeños objetos malditos, y el jueves protagonizarán las lecturas Inés Morales y Susana Torres, sobre oscuros escenarios malditos. Todavía quedan entradas para poder disfrutar de todas ellas.
Soria
Las Ánimas en Soria, un programa de ‘miedo’
José Sosa
Por otro lado, la VI Carrera Solidaria Monte Pinos, que se celebró el pasado viernes, y reunió a 734 corredores y recaudó 3.200 euros para la Fundación Menudos Corazones.