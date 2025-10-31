Prisión para el detenido por la muerte de su padre en Soria por homicidio por omisión

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

El detenido por la muerte de su padre el pasado martes en la localidad de Ágreda ingresó ayer en prisión como autor de un delito de homicidio por omisión. Así lo decidió este jueves el juzgado de guardia de Soria tras la petición de la Fiscalía, que ve indicios de delito en los hechos por los que el hombre, de 46 años, fue arrestado en su domicilio en la mañana del 28 de octubre.

Según confirmó la Subdelegación del Gobierno en Soria, el detenido fue internado en el centro penitenciario de la capital por orden judicial. El detenido pasó en la mañana del jueves a disposición judicial y tras prestar declaración, la Fiscalía elevó la petición de ingreso en la cárcel al juzgado de guardia, en esta ocasión el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4, quien a su vez acordó su entrada en prisión.

Las circunstancias truculentas que rodean el caso hacen que existan indicios de delito puesto que el cadáver del anciano, de 85 años, padre del detenido, fue hallado en la vivienda que ambos compartían, en avanzado estado de descomposición.

Según pudo saber este periódico de fuentes próximas al caso, el cuerpo lo encontró la Guardia Civil en un altillo de la unifamiliar donde residían. Estaba en el interior de una bolsa en el desván de la casa, al que únicamente se podía acceder por escaleras de mano, que tuvo que aportar la Benemérita para poder llegar a esa altura.

El detenido habría convivido durante semanas con el cuerpo de su padre, encontrado en una tercera altura de la casa por la Guardia Civil, a instancias de la Fiscalía de Soria.

El delito que se imputa al investigado, de homicidio por omisión, ocurre cuando una persona muere como resultado de la inacción de otra que tenía la obligación legal de evitarlo. El artículo 11 del Código Penal recoge que los delitos que consistan en la producción de un resultado sólo se entenderán cometidos por omisión cuando la no evitación del mismo, al infringir un especial deber jurídico del autor, equivalga, según el sentido del texto de la ley, a su causación.

A tal efecto se equiparará la omisión a la acción cuando exista una específica obligación legal o contractual de actuar o cuando el omitente haya creado una ocasión de riesgo para el bien jurídicamente protegido mediante una acción u omisión precedente.

Es decir, la omisión se considera equivalente a la acción que habría causado el mismo resultado, por lo que la persona es responsable penalmente con la misma valoración que si hubiera provocado la muerte activamente

En este caso, lo que la instrucción de la causa judicial deberá determinar es si el detenido es responsable del fallecimiento de su padre, aunque no fuera un hecho doloso, es decir, que la muerte se produjera por un hecho violento, sino por dejación hasta morir por desnutrición o cualquier otro motivo.

Por lo que pudo saber este periódico de fuentes cercanas al caso, se desconoce la causa de la muerte. La autopsia le fue practicada al cadáver en la mañana del jueves y con el consiguiente informe del Instituto Medicina Legal y Ciencias Forenses pero no es determinante sobre las causas por las que falleció, presuntamente hace semanas, por el estado en que se encontraba el cuerpo al ser descubierto por la Guardia Civil.

El hijo se encontraba también en el interior de la vivienda cuando se produjo la entrada de la Benemérita y el registro de la casa, tras lo que se procedió a la detención.

Fuentes vecinales ya manifestaron a Heraldo-Diario de Soria que llevaban meses sin ver al anciano, que ni siquiera había acudido a recoger su medicación a la farmacia del pueblo como solía hacer habitualmente. La Guardia Civil acudió a la vivienda, ubicada en la avenida Sor María Jesús de Ágreda, en la que padre e hijo residían, a instancias de la Fiscalía de Soria, que inició la actuación por un asunto de servicios sociales.

La detención vino motivada precisamente por dicha actuación de la Fiscalía de Soria desde el ámbito de la protección a las personas con discapacidad. Ésta había ordenado practicar el internamiento de una persona con discapacidad de la que no se tenía noticias desde hacía tiempo y por su estado, con ciertas patologías, se sabía que no podía decidir el ingreso por sí sola. La Guardia Civil actuó a instancias de la Fiscalía, con permiso del Juzgado, y lo que iba a ser una intervención de ámbito social finalizó con el hallazgo de un cadáver. La investigación la ha llevado a cabo la Unidad Orgánica de Policía Judicial.

Fueron pues los servicios sociales los que alertaron de una situación irregular poniendo en aviso a los órganos judiciales que acudieron a la vivienda por una circunstancia de protección a personas con discapacidad y finalmente encontraron el cuerpo sin vida del anciano.

Junto al detenido, pasaron a disposición judicial todas las diligencias practicadas.