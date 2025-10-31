Premio Nacional para el CRA Campos de Gómara por su proyecto 'Huertic'

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Dos equipos escolares de Asturias y otros tres procedentes de Murcia, Cuenca y Soria han sido galardonados en la segunda edición de los Premios Nacionales de Educación y Emprendimiento Future Minds 2025, que organizan el Gobierno de Asturias, Valnalón y Genyus School.

Las propuestas distinguidas incluyen proyectos innovadores, sostenibles e inclusivos, que van desde un canal de YouTube para recomendar libros hasta un huerto inteligente, la creación de un bosque como escenario educativo de aprendizaje o los usos del ocle, ha informado el Gobierno del Principado.

La entrega de premios se celebró en Laboral Centro de Arte y Creación Industrial, en el marco del II Festival Nacional de Educación y Emprendimiento.

Han sido distinguidos los centros CEIP San Pio X (Murcia), por el proyecto 'Booktuber-PioTubeers'; CP Príncipe de Asturias (Asturias), por el proyecto 'La aventura verde'; y CRA Campos de Gómara (Soria), por el proyecto 'Huertic', un proyecto que apuesta por la educación medioambiental y el aprendizaje práctico a través de un huerto inteligente.

En Secundaria, el primer premio ha recaído en el IES Publio López Mondéjar (Cuenca), por el proyecto 'Mindcheck', y el segundo galardón ha sido para el IES de Candás, con la iniciativa denominada 'El ocle, más allá de la recolección'.

Los Premios Nacionales de Educación y Emprendimiento Future Minds tienen como objetivo reconocer los mejores proyectos educativos que presenten ideas novedosas y creativas y fomenten la capacidad del alumnado para pensar de manera innovadora y desarrollar soluciones originales a los retos de la sociedad actual.