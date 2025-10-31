Buñuelos y huesos de Santo, la cara dulce en torno a los Difuntos en Soria

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Buñuelos y huesos de santo son la cara dulce en torno al día de los difuntos en la provincia de Soria. La Asociación Soriana de Empresarios de Confitería, Pastelería, Bollería y Repostería (ASEC) lleva trabajando más de cuatro décadas demostrando que la cultura empresarial también puede tener sabor. Detrás de cada horno hay una tesis sobre sostenibilidad: producir con materias primas locales, proteger recetas centenarias y mantener vivo un tejido económico que depende tanto del oficio como de la emoción.

Así lo demuestran los maestros pasteleros de ASEC en Todos los Santos, una festividad muy ligada a las tradiciones en la que recorrer las pastelerías artesanas en busca de huesos de Santo y buñuelos supone mucho más que disfrutar de un circuito gastronómico: contribuye a mantener la cohesión territorial de Soria a través de su patrimonio cultural.

La diferencia de los huesos de Santos que elaboran los obradores de Soria está en la coherencia que guardan producto y materias primas. Mantequilla con Denominación de Origen, harina de kilómetro cero, huevos de granjas locales... El uso de productos de cercanía es una estrategia de posicionamiento: en un mercado saturado de productos industriales, el valor ya no está solo en el sabor, sino en la trazabilidad emocional del producto, lo que hace que el visitante no solo deguste, sino que participe de una narrativa de pertenencia, indican fuentes de la asociación de pasteleros.

Los establecimientos que forman parte de la asociación son los siguientes:

Confitería Almarza (Almazán)

Pastelería Gil (Almazán)

Yemas González (Almazán)

Mantequerías York (Soria)

Dulces Duero (Soria)

Pastelería Moraga (El Burgo de Osma)

El Abuelo José Luis (Arcos de Jalón)

Confitería El Torero (Berlanga de Duero)

«La excepcionalidad de nuestra materia prima es buena parte de la exclusividad de nuestras creaciones», resume esta filosofía Carlos Rodríguez Briongos, de Dulces Duero y presidente de la Asociación.

Cada año, las confiterías asocian la temporada de Todos los Santos con un aumento de ventas que funciona como termómetro económico y social. Los visitantes buscan experiencias genuinas y los productos artesanos responden a esa demanda con algo más que sabor: con autenticidad.

Los tradicionales huesos de santo, rellenos de yema, comparten estos días protagonismo en los escaparates con versiones más innovadoras, como las de café, fresa o trufa. Del mismo modo, las bandejas de buñuelos clásicos conviven con propuestas de rellenos variados —naranja, limón, yema o trufa—, aunque, como señala Rodríguez, «los más demandados siguen siendo los de siempre».

La producción de ambos dulces se mantiene estable respecto a años anteriores: las pastelerías asociadas elaboran entre 100 y 400 kilos de buñuelos y entre 60 y 200 kilos de huesos de santo por establecimiento.

El reto ahora no es crecer en volumen, sino en valor percibido. Las nuevas generaciones de pasteleros están reinterpretando las recetas sin diluir su esencia, apostando por la innovación controlada: más variedad de rellenos, nuevas presentaciones, venta online y empaques que comunican origen y cuidado.

Las previsiones este año de Todos los Santos son buenas, aunque más limitadas que en anteriores al coincidir la fiesta sólo con el fin de semana, si bien la amplia oferta de ocio y cultura que moverá a sorianos y visitantes —desde el Festival de las Ánimas de la capital a la Noche de Brujas de Almazán o el Samaín de Garray— acompañará las ventas.