Esoterismo y magia negra para cerrar el Festival de las Ánimas 2025 de Soria

Esoterismo y magia negra es la temática de la mesa redonda que echa el cierre a la celebración del Festival de Las Ánimas. Tendrá entre sus invitados a Katherine Neville, protagonista durante estos días de las actividades, Javier Sierra y Tomás Hijo, según figura en el programa. Tendrá lugar en la planta tercera del Palacio de la Audiencia a partir de las 12.00 horas del mediodía. El misterio, el conocimiento oculto y la fascinación por lo invisible se dan cita en esta mesa redonda. Finalizada la actividad, como ayer, los autores firmarán libros a los asistentes.

La mesa de este domingo supondrá el broche de oro a un festival que mantiene la aspiración de lograr en el 2028 la Declaración de Interés Turístico Nacional. Un arduo trabajo que lleva años gestándose y que obliga a mantener el crecimiento de un festival tampoco olvida la esencia que ofrece su propia singularidad.