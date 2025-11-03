La capital sumará el parque de San Saturio el próximo febrero

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

La ciudad de Soria está viviendo una profunda transformación de la trama urbana en los últimos años. El proyecto clave es la remodelación de las travesías, pero también destaca la renaturalización de varias zonas de la ciudad a través de Brera. Además, hay otras iniciativas que caminan en ese mismo sentido y permitirán que la ciudad sume más zonas verdes. Es el caso de la nueva depuradora, instalada en Los Rábanos, y que ha permitido ‘liberar’ el espacio de la antigua EDAR, frente a San Saturio, La renaturalización de ese paisaje ya está prácticamente completada y la previsión ahora mismo es que la ciudad asuma el nuevo espacio en las primeras semanas del nuevo año.

Estos trabajos de intervención paisajística son la última fase del proyecto de la nueva depuradora de Soria, que ha movilizado en su conjunto 100 millones de euros. El desmontaje y posterior renaturalización de la parcela no se ha podido acometer, como es evidente, hasta que la nueva infraestructura estuviera a pleno rendimiento. A principios del mes de junio ya hubo una visita oficial al espacio y desde Acuaes –promotora de la obra– que «esta intervención paisajística supone el cierre de un ciclo histórico en el saneamiento de la ciudad y tiene como objetivo eliminar el impacto visual y ambiental que durante décadas ha supuesto la presencia de la antigua depuradora en uno de los enclaves más visitados y simbólicos de Soria».

Los trabajos, que comenzaron en marzo con la demolición de las instalaciones y la retirada de residuos, se ejecutan en dos fases. La parcela restaurada, de 28.000 metros cuadrados, excluye el edificio de control y el camino de acceso –unos 8.000 metros–, que se mantendrán operativos. La primera fase consistió en el relleno del terreno con material procedente del túnel emisario, extendido conforme a la orografía natural y se extendió unos tres meses.

En la segunda fase, se finalizarán los rellenos y se realizarán los trabajos de urbanización y restauración ambiental. La previsión era en aquel momentos que los trabajos estuvieran terminados en torno al último trimestre del año. Fuentes municipales explicaron es que la previsión es que la ciudad ‘asuma’ la nueva zona verde en torno al mes de febrero, cuando se cumple un año de la puesta en marcha de la nueva depuradora ubicada en Sinova.

Dentro de la reurbanización se contemplaba reubicar el canal de tormentas en la traza natural de la cañada, como ya puede verse en la parcela, y realizar plantaciones con el objetivo de regenerar la cubierta vegetal dañada y así proteger, frente a agentes erosivos, las nuevas superficies de tierra. «De esta manera, se contribuye a la disminución del impacto visual para mejorar la integración en el paisaje», explicaba Acuaes.

La recuperación del espacio permitirá a la ciudad ‘ganar’ un espacio de esparcimiento de 4.500 metros cuadrados frente a San Saturio. En el proyecto que define la actuación que se está desarrollando se establece que se diseñará «una zona de esparcimiento para la población cuyo uso final será decidido por el Ayuntamiento». La zona contará con un camino de acceso que será dotado de «arbolado propio de la zona y cartelería divulgativa». Esta zona tendrá una superficie total de 4.493 metros cuadrados de los que 2.493 son superficie ajardinada, según el documento oficial.

Tal y como se explicaba con anterioridad, la intervención de reintegración paisajística de la antigua depuradora era la tercera ‘pata’ del gran proyecto de la nueva EDAR de Soria. En total, el coste de esta parte de la intervención fue de algo menos de seis millones de euros. Además de las obras que ahora se están completando incluía la denominada incorporación de caudales, que era básicamente enganchar la red desde el nuevo túnel a las canalizaciones que ya existían en la ciudad.