Un trasladado a Burgos con quemaduras de segundo grado por la explosión en Soria en Diego Acebes

La explosión que anoche conmocionó a la calle Diego Acebes deja un herido que ha tenido que se trasladado a Burgos. Un hombre de 46 años, residente en el segundo izquierda donde se produjo la explosión, que presenta quemaduras de segundo grado. Según refirió el alcalde, Carlos Martínez, hubo otro herido de carácter leve que fue atendido y dado de alta en el mismo lugar de los hechos por la ambulancia medicalizada desplazada hasta Diego Acebes. Al parecer, se trata de un padre y un hijo, siendo el primero el que ha sido llevado al Hospital Universitario de Burgos, mientras que el segundo sufrió la caída de escombros en la habitación contigua.

Restos de la fachada del piso en la calle.MONTESEGUROFOTO

En principio, el inmueble afectado, el número 2 de Diego Acebes, no presenta daños estructurales. Se mantiene la imposibilidad de retorno de los inquilinos de las dos plantas que salieron peor paradas en la explosión, las situadas en la segunda planta. "Los daños materiales son cuantiosos" y la "segunda planta es inviable", expresó el alcalde, quien aseguró la atención a los afectados con una solución habitacional en tanto dure la emergencia. Son seis las personas que se encuentran en esta situación.

La onda expansiva fue tal que reventó las puertas de todas las viviendas del inmueble y estrelló una ventana en el situado delante. También cayeron numerosos escombros que destrozaron un vehículo.

"Todo parece indicar que es la explosión de una estufa de butano que se encontraba en el salón" del segundo izquierda, señaló el alcalde. Al estar reventadas las puertas de los pisos, anoche se estableció un servicio de vigilancia con las policías Nacional y Local y hoy permanece la custodia para evitar que personas ajenas puedan entrar a los domicilios. En la medida de lo posible podrán ir entrando para retirar los enseres más necesarios, como documentación, móviles o medicamentos, algo que anoche se hizo parcialmente.

Servicios sociales, de urbanismo, bomberos y policías Nacional y Local mantienen esta mañana una reunión en el Consistorio con la presidencia del alcalde con la atención de las personas como primer objetivo y, en segundo lugar, "dejar trabajar a la policía científica".