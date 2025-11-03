CCOO revela la reunión clave por el futuro de Losán

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Máxima incertidumbre en la plantilla de Losán ante el complejo futuro de la empresa, según aseguró ayer CCOO tras mantener un encuentro en la Delegación Territorial de la Junta en Soria. A través de un comunicado, el sindicato desveló que el próximo viernes, 7 de noviembre, la dirección de Losán ha convocado una reunión con el comité de empresa "en la que podría dirimirse si el grupo inversor interesado en las plantas da un paso adelante o retira su interés". Posteriormente, explicaron el comité de empresa celebrará una asamblea con los trabajadores. CCOO recordó que desde 2023 no hay actividad en la planta soriana, y desde mitad de septiembre los trabajadores están cobrando un permiso retribuido que termina el día 9 de noviembre.

Comisiones recordó que el domingo termina el plazo de los permisos retribuidos de los 29 trabajadores del aserradero y los 51 de la línea de melamina de Losán en Soria, "lo que los sitúa en una situación de incertidumbre que podría aclararse este viernes en la asamblea que ha convocado el comité de empresa después de que se reúna con la dirección".

CCOO valora el esfuerzo que están realizando estas personas permaneciendo en la empresa, aunque podrían denunciar la falta de cobro salarial, con la esperanza de mantener la planta soriana y el empleo. El sindicato considera que los trabajadores están soportando una situación insostenible con retrasos en los pagos de sus salarios a la vez que constatan, día tras día, que la actividad no se retoma. La plantilla teme que, a pesar de sus esfuerzos, la planta cierre definitivamente sus puertas, ya que pasa el tiempo y no se da un paso definitivo.