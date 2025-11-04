Nuevo choque en la Juventud entre el Ayuntamiento y los socorristas

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

El conflicto entre los trabajadores municipales y el Ayuntamiento de Soria, y más concretamente, la batalla con el personal de instalaciones deportivas y socorristas, ha provocado que desde la tarde del pasado viernes la piscina de la Juventud haya estado cerrada. «No había socorrista», resumieron desde el Comité de Empresa. Los representantes de los trabajadores insistieron en que si el «clima» fuera otro «seguramente se podría haber alcanzado una solución».

«En la tarde del viernes la ciudad de Soria ha sido testigo de un nuevo y preocupante cierra de una instalación deportiva, en este caso, la piscina de la Juventud, un espacio fundamental para la actividad física y el bienestar de los sorianos», explicaron fuentes sindicales. En este sentido advierten de que «no es un incidente aislado, sino la clara manifestación del desgobierno y la falta de dirección que imperan en la concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Soria». «La reiterada incapacidad para mantener operativas las infraestructuras deportivas de la ciudad está generando una grave preocupación entre los usuarios, clubes y profesionales del sector», subrayan.

«El problema es que al final todas estas cuestiones terminan repercutiendo en los usuarios», explicaron fuentes laborales consultadas por este medio. El problema surgió tras la denegación de horas sindicales a uno de los trabajadores. «La respuesta del Ayuntamiento es que no se habían pedido con suficiente antelación, aunque la liberación se solicitó el día 21 y no hubo contestación», aseguraron. «Ya sabemos que ahora se volverá a intentar culpar a los trabajadores, pero los usuarios deben saber que la principal preocupación de los trabajadores son ellos y darles el mejor servicio posible», remarcaron.

Fuentes del comité de empresa insistieron en que la situación podría ser otra, pero que «cuando no hay clima de diálogo pasan este tipo de cuestiones». Un diálogo que se rompió «con la imposición de la RPT» el pasado año. «Esto genera una situación de mal clima, no se habla, no se negocia y termina repercutiendo en todas la cuestiones», insisten.

La representación laboral considera que «ojalá» que haya un acercamiento de posturas con el área de Personal, pero lamentan que no haya esfuerzos por parte de la parte política. En este sentido, aseguran que ni siquiera ha existido una presentación oficial de la nueva asesora, Lorena Vega. «Lamentablemente, todo apunta a que vamos por mal camino», reconocen. Desde el comité aseguran que sí están dispuestos a negociar con el Ayuntamiento «pero no a ser meras comparsas, para eso, no vamos».