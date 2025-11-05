Lola Herrera, Natalia Dicenta y Carlos Olalla dejan corta la Audiencia con 'Camino a la Meca'

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Si había una de las obras más deseadas por el público soriano en esta campaña cultural de otoño del Ayuntamiento de Soria, esa era la obra de teatro 'Camino a la Meca', bajo la dirección de Claudio Tolcachir y un tridente de actores de ensueño sobre las tablas del Centro Cultural Palacio de la Audiencia: Lola Herrera, Natalia Dicenta y Carlos Olalla.

Lleno hasta la bandera en el Palacio desde días antes de la representación teatral que dejó corta la Audiencia, con la producción de Pentación Espectáculos. Además, la función era accesible a personas con discapacidad sensorial, porque contaba con el subtitulado, audio descripción, bucle magnético y sonido amplificado.

El trío de actores puso en escena una obra que había sido escrita por el dramaturgo sudafricano Athol Fugard en 1984 y adaptada por el propio Claudio Tolcachir. 'Camino a la Mec'a se basa en la historia de la excéntrica escultora sudafricana Helen Martins (Lola Herrera), obsesionada con la creación de un jardín de esculturas orientadas hacia La Meca y sus difíciles relaciones con la comunidad donde vive en 1974, en pleno apartheid.

La llegada de una joven maestra como trabajadora social (Natalia Dicenta) desde Ciudad del Cabo precipita la confrontación entre ambas. 'Camino a la Meca' es una reflexión sobre la soledad, pero también sobre la vejez y la lucha por la autonomía creativa y personal. Después de su representación en Londres, Buenos Aires y Estados Unidos, es la primera producción en España de este espectáculo. La fascinación por Herrera en el escenario, que late en cada texto, y con dos compañeros de la talla de Dicenta y Olalla, culminaron en una obra redonda.

=