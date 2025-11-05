Mañueco llama a movilizarse en Soria y a «presumir» de la gestión del PP

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

«Presumir de la gestión que se hace en cada rincón de esta tierra», solicitó el presidente de la Junta de Castilla y León y máximo responsable de los populares castellanos y leoneses, Alfonso Fernández Mañueco, a todos los alcaldes y cargos públicos del PP de Soria en la clausura de la junta directiva provincial, que se reunió este miércoles en la capital soriana. «Es imprescindible vuestra implicación y que el mensaje llegue a todas las personas, que se escuche nuestra voz con nitidez», pidió a los presentes llamando a la movilización, junto a la consigna de «no bajar la guardia», ante la próxima cita electoral que tendrá lugar en Castilla y León en marzo del año próximo.

Lo que Fernández Mañueco reclamó a los alcaldes y diputados es que se «mojen» para seguir «generando oportunidades». «Tenemos que ir más allí y ser ambiciosos», instó el presidente de la Junta, porque «en Soria y en Castilla y León no nos rendimos nunca», enfatizó. «En Soria y en Castilla y León vamos a llegar más lejos. Cuento con todos vosotros y lo vamos a conseguir», recalcó.

El presidente, que volvió a confrontar «el ruido» de otros partidos, con «los hechos» del PP, aseguró que «sólo quien tiene ambición es capaz de transformar la realidad, de seguir manteniendo el pulso de esta tierra y atrayendo talento y esperanza». Por eso, afirmó que el PP quiere crecer y seguir innovando, «generando oportunidades y los jóvenes, las familias, los mayores puedan vivir aquí es nuestro objetivo».

En el cierre de la junta directiva del PP soriano, celebrada en el Alto de la Dehesa, Casa Manolo, Fernández Mañueco aseguró que no sólo presentaba un proyecto sino «una causa para Soria y Castilla y León, hacer de esta tierra un modelo de diálogo, eficacia, orgullo compartido, la causa de seguir demostrando que el PP de Castilla y León no sólo gestionamos sino que lideramos esta tierra».

Apostó por seguir por el «camino del trabajo bien hecho, también el de cumplir la palabra, lo que ha identificado siempre a nuestro partido», por eso dio su palabra, «Castilla y León estará entre las tres mejores comunidades autónomas de nuestro país». «Lo importante son los resultados, no los discursos», incidió de nuevo aludiendo a su slogan de menos ruido y más nueces, achacando el primero a partidos como el PSOE y Vox, a los que achacó «ir juntos de la mano, poniendo zancadillas. Fingen estar enfrentados pero siempre con la misma táctica contra el PP, votando lo mismo», criticó el presidente popular de Castilla y León, acusándoles de un objetivo común, «torpedear el presupuesto y el futuro de nuestra tierra». Frente a eso, el presidente de la Junta ofreció «firmeza para decir que no lo van a conseguir, en esta batalla vamos a obtener nosotros la victoria».

Retó a comprobar si tanto PSOE como Vox actúan «con altura de miras, con responsabilidad, porque hay proyectos muy buenos».

Unos presupuestos que «no son un trámite, son la expresión de la ambición colectiva para Soria y Castilla y León, porque cada inversión está pensada para seguir avanzando en el objetivo de hacer de ella una de las tres mejores autonomías», reiteró.

En ese sentido, recordó «la cifra récord» del presupuesto de la Junta para Soria de 104 millones de euros, enumerando proyectos importantes para la provincia como los hospitales Santa Bárbara y Virgen del Mirón, los centros de salud que se renovarán como Soria Norte, El Burgo de Osma, Almazán y San Leonardo, además de la apuesta en educación con las obras en el centro de FP Pico Frentes y de la Merced, también en los colegios de Los Royales, Golmayo y Río Izana, así como la apuesta por el regadío en Buitrago, Ines y Eza. Sin olvidar las inversiones en vivienda, el PEMA, el polígono de Langa o la estación de autobuses burgense.

Por su parte, durante la clausura, el presidente provincial del partido, Benito Serrano, aseguró que «el PP de Soria tiene un equipo sólido y comprometido con su tierra y su país» y preparado «para ayudar a Fernández Mañueco, revalidando las victorias».

Un compromiso, matizó, «para aportar todo lo que esté en nuestra mano para echar a la banda del Peugeot del Gobierno de España e impedir que su alumno, impuesto por la fuerza, exporte el caos de gestión del Ayuntamiento soriano a toda la Comunidad». Afirmó que «Carlos Martínez ha pasado de estar defenestrado durante años por Sánchez a ser su candidato», pero llega «arrastrado al no atreverse ni Óscar Puente ni Ana Redondo a dar la cara, y un único discurso del diálogo». En esa misma línea, reiteró, «en Soria no queremos ruido, queremos resultados».