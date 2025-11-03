La Junta pone fecha a negociar los presupuestos y Martínez insiste en que sea sólo con él

Publicado por Felipe Ramos Valladolid Creado: Actualizado:

Ya tiene fecha. La Junta de Castilla y León pone ya fecha al inicio de la negociación de los presupuestos de Castilla y León para 2026. Y lo hace mientras el secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, insiste en la bilateralidad de la negociación de las cuentas y que el Partido Socialistas sea el preferente, a la vez que excluye al resto de la negociación.

El Ejecutivo autonómico, tal y como dejaba claro el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en una carta al líder y candidato del PSOE castellano y leonés, negociará con todos los grupos del arco parlamentario de las Cortes autonómicas. Y, para muestra, el anuncio del inicio de la ronda de contactos con el Presupuesto de Castilla y León para el próximo año encima de la mesa negociadora.

El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, según detalla la nota remitida a los medios de comunicación por la Junta, convocará el viernes 14 y lunes 17 de noviembre a los grupos políticos con representación parlamentaria para dialogar el Proyecto de Presupuestos para 2026. Unas reuniones que llegarán, tal y como se había previsto y anunciado, después de las comparecencia de los consejeros para explicar las cuentas de sus departamentos en la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes entre el lunes 10 de noviembre y el jueves, día 13.

Será la jornada siguiente, tal y como avanzó el presidente de la Junta de Castilla y León, cuando el Gobierno autonómico convocará a los partidos políticos con representación parlamentaria para dialogar en relación con los presupuestos de la Comunidad para 2026, una vez que hayan comparecido los consejeros en las Cortes.

Los encuentros irán de mayor a menor representación parlamentaria, como viene siendo habitual. Así, el viernes 14, Fernández Carriedo se verá las caras con los representantes del grupo socialista y, acto seguido, de VOX. Ya el lunes, día 17 de este mes, le tocará el turno a los miembros de UPL y Soria Ya. La ronda de contactos, para tratar de alcanzar un acuerdo que permita aprobar el mayor presupuesto de la historia de Castilla y León en las Cortes, concluirá con los tres representantes del grupo mixto.

A las reuniones, según indican las fuentes consultadas por este periódico, podrán asistir aquellos miembros que designen los propios grupos parlamentarios. Con lo que, si así lo decide el PSOECyL, a la misma el día 14 podría asistir su líder, el alcalde de Soria, Carlos Martínez Mínguez.

Según el calendario aprobado por el Parlamento autonómico, las comparecencias de los consejeros para explicar los presupuestos autonómicos se celebrarán entre los días 10 y 14 de noviembre. Así se informará con detalle del contenido de cada sección presupuestaria, aclarar dudas que pudieran plantear los grupos y acercar posiciones.

Fernández Carriedo, convocará a los partidos políticos con representación parlamentaria los días 14 y 17 de noviembre para dialogar en relación al proyecto de presupuestos y posibilitar su aprobación.

Partidas

Desde la Junta trasladaron en un comunicado recogido por Ical que se trata del «mayor Presupuesto presentado en Castilla y León», que apuesta por duplicar las ayudas por hijo, pasando del máximo de 2.500 a 5.000 euros, y que modificará los requisitos para que todas las familias se beneficien del Bono Infantil. Asimismo, incluye diez millones de euros para bonificar peajes de las autopistas AP-6, AP-51, AP-61 y la AP-71 a los conductores recurrentes y empadronados en la Comunidad.

Así, aumenta más del 80%, hasta los 300 millones de euros, la partida destinada a políticas de vivienda, con un esfuerzo especial para los jóvenes, y crea un bono de 300 euros para los trabajadores autónomos, con una dotación de 30 millones de euros, que beneficiará a cerca de 100.000 profesionales.

Asimismo, prevé la fiscalidad más baja de la historia, moderada y con bajos impuestos, con el objetivo de impulsar el crecimiento económico y mejores servicios públicos. Beneficiará a 1.400.000 contribuyentes gracias a la mejora de tramos y tipos de la tarifa autonómica del IRPF y permitirá 778 millones de beneficios fiscales a 621.000 contribuyentes en protección de la familia, jóvenes, autónomos, pymes y medio rural. Estos beneficios fiscales se han duplicado desde el año 2018.

Sin embargo, y pesar del anuncio de la Junta sobre la ronda de contactos para negociar las cuentas del próximo ejercicio, Carlos Martínez Mínguez volvió a defender ayer la necesidad de negociar a dos bandas los Presupuestos 2026, ya que el PP y su formación son las únicas alternativas «claras» de Gobierno para la Comunidad.

En este sentido, argumentó que llegar a acuerdos entre los dos grandes partidos políticos es «entendible» y subrayó que dicha negociación no pretende la exclusión del resto de fuerzas políticas. «No puedo entender el enfado de los grupos minoritarios que quieren utilizar su cauce parlamentario y que nosotros estamos abiertos al mismo. Pero o gobierna el Partido Popular y se le da continuidad a 40 años de Gobierno o lo hace el Partido Socialista. Y en esa disyuntiva creo que todos tienen que ser plenamente consciente que esta es una realidad absolutamente incontestable», aseguró.

Por último, reiteró que Fernández Mañueco no quiere unos presupuestos sino que «quiere aparentar que los quiere», y muestra de ello es que cuando recibió la carta para que procediera a negociar los mismos de forma bilateral entre PP y PSOE «se negó». «Su respuesta fue una negativa a ponerse a trabajar y poder trasladar una cuentas que permitan trasladar un proyecto político diferente», sostuvo.

El líder del PSOCyL realizó estas declaraciones tras dar cuenta de los daños producidos por la explosión de una bombona de butano en una vivienda de Soria, haciendo caso omiso a las muchas críticas recibidas por otras formaciones con representación parlamentaria y que han entendido en esa voluntad de Martínez de negociar con el PP de forma bilateral una forma de excluirles en el proceso de elaboración de las cuentas.

Entre estas críticas se produjeron las de la Unión del Pueblo Leonés, ya que la formación cargó contra el secretario general de los socialistas autonómicos por excluirles de los presupuestos de la Junta: «Burla, tras burla». Así de clara y de contundente se mostró la secretaria general de los leonesistas, Alicia Gallego, en su cuenta de X, antes Twitter.

«Hoy plantea una negociación exclusiva y en solitario PP-PSOE para los Presupuestos CyL 2026 y obviando al resto: Martínez y Mañueco, la dos caras de una misma moneda», escribía la líder y procuradora de la UPL, quien arremetía también contra Carlos Martínez. «Bipartidismo y centralismo puro y duro», finalizaba Alicia Gallego.

Una crítica que se sumó a la que ya le hacía la propia líder leonesista exigiéndole al secretario provincial del PSOE leonés, Javier Alfonso Cendón, que le exigiera a Martínez que rectificara su «burla» a la identidad y que, a renglón seguido, le explicará lo que es la identidad leonesa. Este jueves, Martínez se disculpaba y decía que se habían «sacado de contexto». Disculpas que no acepta la UPL que, por boca de su presidente Carlos Javier Salgado, las considera un «no perdón».

Y es que, precisamente, esta apuesta de Martínez Mínguez por una negociación bilateral no podría llegar en peor momento, ya que la hacía pocos días después de protagonizar un episodio que volvió a todos los defensores de la identidad leonesa en su contra. Durante la celebración de un cónclave del PSOE en León, el líder autonómico bromeó con que se le criticaba por referirse a la comunidad como «CastillaLeón». «Me critican porque digo ‘CastillaLeón’ seguido. Habrá qué decir Castilla y León y Soria y Burgos y Valladolid y Segovia», afirmó, lo que desató una cascada de críticas en redes sociales y por parte de varias formaciones políticas, entre ellas la UPL.

Además, y por si ello fuera poco, este mismo domingo era el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, quien incidía de nuevo en esta polémica con un patinazo en una intervención en la Fiesta de la Rosa de Candeleda (Ávila) en la que haciendo mención a una canción dejaba fuera, de nuevo, a León. Un traspiés que no se produjo en el resto de su alocución, pero que sí ha servido para avivar las críticas contra el PSOE.

Además, después del revuelo surgido en torno a las palabras del ministro, los socialistas de Castilla y León encallaron en el error al borrar de la red social X el vídeo publicado en su propio perfil en el que quedaron recogidas las palabras de Puente. Una maniobra que lejos de entenderse como la enmienda de un error, se ve como un patinazo más de los socialistas, que no dan una en lo que al leonesismo se refiere en las últimas semanas.