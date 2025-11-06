Vox pide que la futura subestación eléctrica de Soria sirva para el PEMA y Valcorba

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

El grupo municipal Vox reclama que la nueva subestación eléctrica que planifica para la capital el documento del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico sobre la futura red de transporte de energía eléctrica sea utilizada tanto por el Parque Empresarial del Medio Ambiente, PEMA, como el polígono de Valcorba. "Queremos que Valcorba no quede aislado, que sea en una posición intermedia para los dos polígonos", señaló la concejala de Vox Sara López, sobre una iniciativa que su grupo municipal llevará al pleno municipal del próximo 13 de noviembre.

Ese día presentará una moción, que recoge las alegaciones a la planificación de la red de transporte eléctrico nacional que prepara el Ministerio, y al que insta a sumarse al resto de los grupos políticos, como apunto el portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Fernando Castillo.

"El objetivo de esta moción es que se cumpla la planificación anterior y que las energías renovables reviertan en el territorio, con una subestación única en la capital con posición intermedia", matizaron desde Vox, avanzando que si los grupos no se adhieren, presentarán sus propias alegaciones. El plazo finaliza el 16 de diciembre.

Castillo lamentó la "terrible situación" de Soria por la falta de capacidad eléctrica que está lastrando la implantación de proyectos industriales y el crecimiento de los existentes, y por lo tanto la generación de empleo y riqueza. "Solicitamos una serie de medidas que se adopten de manera urgente y prioritaria, porque no podemos permitir que esta situación precaria continúe", afirmó el concejal.

Castillo lamentó "la paradoja" de que Soria sea una gran productora de energía, que ha llegado a generar 3 millones de megavatios y "sólo consume 625.000 megavatios". Por eso, reclama Vox que "es básica una infraestructura de capacidad eléctrica que dote de atracción a proyectos industriales". Soria consume ya el 93% de su capacidad "y las empresas no pueden esperar y Soria tampoco", insistió el concejal.