«La mente también se entrena» para ser feliz y reducir emociones negativas

La mente también se entrena, como lo hace el cuerpo, apuntó ayer el psicólogo y divulgador Rafael Santandreu, en la conferencia inaugural de una nueva cita del Soria Saludable, la primera con Blanca García al frente de las fundaciones de Caja Rural de Soria. La regla principal para ese entrenamiento es «trabajar sobre nuestro diálogo interno, lo que nosotros nos decimos a nosotros mismos todos los días, pero especialmente cuando nos suceden adversidades», puntualizó el escritor especializado en ayudar a las personas a ser más fuertes y felices.

¿Cómo se hace? «Una de las de las vías es intentar terribilizar lo menos posible, minimizar las adversidades lo justito que puedas, y con eso minimizar las emociones negativas», aconsejó el especialista en el Palacio de la Audiencia donde se celebró la inauguración del Mes de la Salud y ofreció su conferencia Las gafas de la felicidad, como el título de uno de sus libros.

Santandreu apuntó que el mejor momento para aprender a tener ese diálogo interno, esa fortaleza emocional, es la infancia. Pero la buena noticia es que se puede aprender a cualquier edad, recalcó, recordando a alguno de sus pacientes que con 80 años han querido aprender y lo han hecho.

Y es que el ser humano puede transformarse a sí mismo a cualquier edad, «te puede costar más o menos, pero se puede hacer. Y todo el esfuerzo que hagas para tener la mejor salud mental que puedas va a tener unas consecuencias maravillosas en tu vida. Por poquito que hagas, la mejora a nivel emocional va a ser muy grande. Vale la pena».

Además, hay que tener claro que el querer ser feliz no resta exigencia ante la realidad que nos rodea. «Yo lo llamo el mito de la preocupación. A veces pensamos que si no me preocupo, no me ocupo, que si no me cabreo, no consigo cambios, y eso es falso. Si permaneces sereno, eres una persona centrada, calmada, las soluciones que se te ocurren son mucho mejores. No no hay que estar cabreado para cambiar las cosas», aseguró el psicólogo, quien añadió que ese entrenamiento mental es muy parecido a aprender un idioma. «Si te pones a aprender inglés, rápidamente vas a empezar a comunicarte un poco, luego un poco más. Vas a notar mejoras muy rápidas, va a ser progresivo, eso sí, vas a necesitar perseverancia. Lo bueno es que vas a empezar a notar cambios desde el principio», concluyó.

El Mes de la Salud ha programado otras dos conferencias por parte de Carlos Aguilar, neumólogo soriano, que hablará sobre su investigación desde un punto de vista divulgativo, matizó García, «porque el objetivo de este ciclo es siempre acercar la ciencia desde un punto de vista sencillo, que todo el mundo pueda incorporar a su día a día». Será el 17 de noviembre, a las 19.00 horas en el aula magna Tirso de Molina. Y el 28, misma hora y lugar, finalizará con la entrega del Premio Nacional de Investigación a Carola García de Vinuesa, con ascendentes de Soria, reputada científica a nivel internacional.

El presidente de Caja Rural de Soria, Carlos Martínez Izquierdo, felicitó a Blanca García y agradeció su compromiso al frente de las fundaciones. «Tiene mucho conocimiento de la Caja, mucha formación, compromiso y una capacidad de trabajo impresionante», recalcó el presidente.