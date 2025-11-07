Así es el primer soriano en Gran Hermano: 30 años, jugador de póker, inversor y "muy ambicioso"

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

Gran Hermano ya tiene a su primer concursante de Soria. Raúl Martínez lleva el nombre de la provincia a uno de los concursos -"experimento sociológico" en su día- más longevos y seguidos de la televisión en España. Lo hace, además, en una edición muy especial. Se cumplen 25 años desde el estreno del formato que Telecinco mantiene en parrilla. El aspirante a hacerse con el codiciado maletín tiene sus 30 años, pocos más que el programa, y en su vídeo de presentación se muestra orgulloso de ser "el primer soriano de la historia en entrar en 'Gran Hermano'".

Jugador profesional de póker, con 24 años decidió profesionalizarse en el mundo de las cartas, algo en lo que le ha ido muy bien. Por si fuera poco, recoge la web de Telecinco, decidió emprender montando su propio bar cuyos beneficios los invierte en bolsa y criptomonedas. Su trayectoria profesional le hace definirse a sí mismo como "el puto amo" y una persona "muy ambiciosa". Prueba de ello es el plan que trae entre manos: "Mi mayor estrategia la voy a utilizar en 'Gran Hermano' porque el maletín me lo voy a llevar yo".

El presentador del programa, Jorge Javier Vázquez, conectaba con la casa, ubicada en Tres Cantos, donde se encontraba esperando el soriano en la sala denominada 'confesionario', indicando que "cada día toma una ración de ambición para desayunar" dando paso a su video de presentación grabado en el Alto de la Dehesa para trasladarse luego a la calle Rota de Calatañazor, donde tiene su negocio, después.

El soriano explica que "con 23 años cogí mi primer disco bar y la semana pasada abrí un negocio nuevo. Soy muy ambicioso. No tengo techo. Desde fuera de la barra dirijo y cuando estoy dentro también sirvo copas". Después, en unas imágenes grabadas dentro del propio negocio, pasa el móvil a su amigo y compañero Ismael, según indica, que trabaja con él en el bar. Su amigo destaca que "le gusta mucho mandar así que esperemos que en la casa no mande mucho". Raúl destaca: "Le dejo encargado del bar, espero que cuando vuelva no esté en llamas".

Repite en el video ser el "puto amo ya que un chaval como yo cogiera una discoteca y la reventara como la reventé creo que dice bastante de mi". Y añade: "Con el tema del póker también porque en menos de un año estaba jugando torneos televisados de los más caros de España. Ahí me hice un hueco. Esta es un poco mi vida", concluye.

Lo cierto es que desde hace varias semanas la posibilidad de que el soriano Raúl Martínez entrara en la casa de Gran Hermano ha corrido como la pólvora por la ciudad y aunque este medio intentó ponerse en contacto con él para confirmar los rumores no fue posible. Ahora la participación del primer soriano en el famoso programa de Telecinco es un hecho con su entrada como concursante en la casa de Tres Cantos esta noche. El juego ha comenzado.