Los bomberos acceden a dos viviendas en Soria para comprobar el estado de personas mayores

Heraldo-Diario de Soria

Mañana ajetreada para los servicios de emergencia en Soria, que en apenas dos horas han tenido que entrar en dos domicilios de la capital para comprobar el estado de salud de personas mayores. Bomberos, Policía Local, Policía Nacional y profesionales sanitarios del Sacyl han participado en ambos sucesos. Un caso se ha saldado con asistencia sanitaria y otro con falsa alarma.

La primera de las intervenciones se ha realizado en Venerable Palafox tras recibir un aviso del servicio de teleasistencia. Se han activado los bomberos por si era necesaria una apertura de puerta. Tras acceder al domicilio, se han podido retirar sobre las 9.30 horas. Se ha asistido a la persona en cuestión si bien, por la Ley de Protección de Datos y al ser en domicilio particular, no se han facilitado más detalles.

Apenas una hora después eran requeridos, junto con cuerpos policiales y sanitarios del Sacyl, para entrar a otro piso, este en la calle Cortes de Soria, habitado por una persona mayor que no respondía al teléfono ni abría la puerta. Tras valorar la situación se ha optado por acceder rompiendo el vidrio de una ventana desde la escala.

Dos profesionales han podido entrar en medio de una gran expectación -la calle ha quedado cortada al tráfico por la Policía Local- para abrir y permitir el acceso a Emergencias Sanitarias. Finalmente se ha saldado como "falsa alarma", según han confirmado fuentes del servicio de emergencias 112 de Castilla y León. El dispositivo se ha retirado pasadas las 11.00 horas.