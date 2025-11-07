Soriactiva celebra un foro sobre las cooperativas como motor económico y social de la provincia

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Fundación Soriactiva y Caja Rural de Soria, en colaboración con la Fundación de la Universidad de Valladolid, el Vicerrectorado del Campus Duques de Soria y la Cátedra de Conocimiento e Innovación de Caja Rural de Soria, ponen en marcha, el miércoles 12 de noviembre, la XIX edición del Foro Soriactiva, con el objetivo de abordar la función de las cooperativas como motor económico y social de Soria, en el que se desarrollarán tres conferencias y otras dos mesas redondas sobre dichos temas, de máxima actualidad en el Año Internacional de las Cooperativas, declarado por la ONU para 2025. También este año se realizará de forma bimodal, combinando la asistencia presencial y online. Será en el Salón de Actos del Campus Duques de Soria.

La jornada va dirigida a empresarios, sector agroalimentario, otros sectores, posibles emprendedores y comunidad universitaria dentro del Plan Estratégico del Cooperativismo Agroalimentario de España 2025-2028, con los objetivos de creación de empleo, formación y fijación de población en el medio rural para la mejora de su competitividad que garantice la sostenibilidad de todos los actores de la cadena alimentaria.

Soriactiva pretende promover la incorporación a dichas empresas como actores para el desarrollo sostenible con el objetivo de creación de puestos de trabajo, apoyo al fomento de la igualdad de género y promover el crecimiento económico sostenible.

Según Carlos Martínez Izquierdo, presidente de Caja Rural de Soria y de la Fundación Soriactiva, “las sociedades cooperativas están reconocidas en el artículo 129-2 de la Constitución Española y en el art. 16-5 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León y son el escudo y motor del campo español que permiten a los agricultores convertirse en protagonistas de su propia producción y en actores clave de la competitividad europea. Su importancia se deduce de que actualmente existen 3.600 entidades que agrupan a más de un millón de agricultores y ganaderos socios, con una facturación superior a los 43.000 millones de euros y que equivale al 69% de la producción final agraria nacional”.

Los temas de cambio climático y despoblación del medio rural están entre las prioridades de la Fundación Soriactiva como ayuda a la transformación económica, social y empresarial a un modelo de desarrollo que afectará sin duda a la economía y al mundo empresarial.

Para Anselmo García, director de la Fundación Soriactiva, “además de concentrar la oferta y facilitar la exportación ofrecen servicios esenciales como financiación, asesoramiento técnico y tecnológico, lo que garantiza la sostenibilidad económica, social y medioambiental de las explotaciones y de las zonas rurales. También desempeñan un papel decisivo en la fijación de población, ya que permiten que los jóvenes y mujeres se incorporen al sector en un contexto donde la edad media de los agricultores supera los 60 años. Sin cooperativas miles de explotaciones familiares desaparecerían y con ellas buena parte del tejido productivo rural”.

Por su parte, la directora de la Cátedra Conocimiento e Innovación Caja Rural de Soria de la Universidad de Valladolid, Blanca García, precisó que “las cooperativas representan un ejemplo vivo de que es posible emprender desde la colaboración, la equidad y el compromiso con el territorio. No se trata solo de producir o competir, sino de construir comunidad y generar bienestar compartido. En un momento en que hablamos tanto de inteligencia artificial y automatización, el modelo cooperativo nos recuerda que el verdadero valor sigue estando en las personas, en su capacidad de organizarse, cooperar y decidir juntas su propio futuro. Por eso es tan importante que desde la formación universitaria acerquemos a los jóvenes este conocimiento. Entender el papel de las cooperativas en la economía y en la sociedad puede inspirarles a emprender de otra manera: más humana, más solidaria y más arraigada a su entorno. Ojalá que este foro contribuya a reforzar esa conexión entre la universidad, las cooperativas y la sociedad soriana, porque en esa alianza está también la semilla de un futuro más justo, sostenible y esperanzador”.