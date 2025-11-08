La nieve llega a las cumbres y la Aemet despide la lluvia en Soria

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

El refrán dice que 'por los Santos, nieve en los altos' pero este año Soria ha tenido que esperar una semana más para disfrutar de estampas invernales. El divulgador y responsable de la estación Meteoclimatic de Duruelo de la Sierra, Agustín Sandoval, ha constatado ya este sábado la primera nevada de la temporada en Urbión. Posiblemente se engrose poco en la próxima semana. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) despide las lluvias y las precipitaciones sólidas hasta el próximo viernes salvo algún chubasco "escaso" en la mañana del lunes. Además, la cota sube.

Respecto a la nieve, Sandoval recorre a través de su perfil en X (Twitter) las distintas altitudes. "Nevando débilmente, aunque ya cuajando, a partir de 1700 metros. Se ven ya copos a cota 1600", apunta en su subida.

Más arriba, "postales invernales a partir de la cota 1800. Ya a bajo cero, y nieve agarrada por el viento del norte-noroeste". Y "mañana de paisajes navideños, pero con toques otoñales" ya a 1.900-1.950 metros de altitud, donde alguna pequeña seta muestra el sombrero cubierto de blanco.

En lo relativo a la previsión del tiempo en Soria, la Aemet 'corta' la lluvia de estos últimos días. Para este sábado no prevé precipitaciones salvo en casos muy puntuales y leves y el domingo será igualmente seco, con heladas generalizadas de madrugada y una subida de las temperaturas máximas de unos 3 grados, por ejemplo con 14 para la capital.

El lunes por la mañana espera "intervalos nubosos con lluvia escasa" y una cota de nieve en 1.700 metros, que desaparece en una tarde seca. Las mínimas serán más suaves, al igual que en un martes nuboso pero sin apenas visos de lluvia o nieve.

Para el miércoles las máximas suben otros tres grados y el jueves puede traer una jornada primaveral. De 8 a 20 grados en Soria ciudad, de 7 a 19 en Almarza o de 9 a 21 en San Esteban de Gormaz son algunos ejemplos. De nuevo la lluvia y las nevadas, de aparecer, dejarán cifras "escasas". Ya el viernes la cosa cambia con probabilidades altas de lluvia, bajada de temperaturas y cota de nieve, aunque a 2.200 metros sólo debería cubrir de blanco las cumbres de Urbión y el Moncayo, sin complicaciones para el tráfico.