Lluvia, tormentas y bajada de temperaturas pero sin avisos de la Aemet para Soria

Lluvia, incluso en forma de tormenta, y bajada de las temperaturas para encarar el ecuador del otoño en Soria. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé la entrada de una borrasca que se dejará sentir tanto en las precipitaciones como en los termómetros, aunque por el momento las previsiones del tiempo en Soria no cuentan con los avisos que sí hay en otros puntos de España.

El episodio de lluvias comenzará a mediodía de este miércoles y la Aemet las da prácticamente por hechas: porcentajes del 90% en Soria capital subiendo al 100% al caer la noche, del 100% en ambos tramos en El Burgo de Osma, del 80% subiendo al 100% en Almazán, del 65% al 100% en Ágreda... El pronóstico es que comience como lluvia 'normal' para pasar a tormenta conforme avance la noche en determinados puntos del oeste y el centro. Las temperaturas serán cercanas a las del martes.

Para el jueves, más agua y descenso de las temperaturas máximas en unos tres grados para quedarse en torno a los 12. Aunque se espera agua tanto por la mañana como por la tarde, la Aemet también prevé algunos claros, así que parece que serán lluvias intermitentes. Aparecerá la cota de nieve a 1.900 metros.

El viernes volverán a bajar levemente tanto las temperaturas mínimas como las máximas, dejando valores de madrugada cercanos al cero. Mañana de sol y nubes pero a priori seca para dar paso a una tarde lluviosa que de nuevo puede dejar alguna tormenta.

De cara al fin se semana se espera un sábado "muy nuboso con lluvia escasa" y valores en los termómetros similares a los del viernes y dentro de lo habitual en otoño. El domingo ya no se contemplan lluvias y habrá algo más de sol, si bien a priori la mañana puede dejar temperaturas más bajas. La nueva semana llegará con un poco más de frío en las mínimas hasta bajar la cota de nieve a 1.600 metros, aunque por ahora el pronóstico del tiempo de la Aemet no considera que se produzcan precipitaciones copiosas.