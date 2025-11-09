Una nueva alianza para las vocaciones científicas en las jóvenes: nace STEM Talent Girl en Soria

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Nave un nuevo proyecto para impulsar y acompañar las vocaciones en áreas científicas y tecnológicas entre las jóvenes de Soria. El viernes 21 de noviembre se presentará STEM Talent Girl, una iniciativa que impulsa promueve el talento femenino en los ámbitos de la Ciencia, la Tecnología, la Ingeniería y las Matemáticas.

El acto se celebrará el viernes a las 17.00 horas, en la Residencia Antonio Machado de Soria. Será una excelente oportunidad no solo para participar en el lanzamiento oficial, sino también para conocer de primera mano el proyecto, su funcionamiento y las posibilidades de colaboración entre el ámbito educativo y el empresarial.

El acto contará con la presencia de autoridades relevantes, además de representantes de las entidades colaboradoras que hacen posible el desarrollo del programa en Soria. Durante la jornada se presentarán los objetivos y actividades del proyecto, así como los testimonios de mentoras y jóvenes participantes que ya forman parte de esta red de talento femenino STEM.