Cuatro empresas se interesan en Soria por la rotonda de la calle Las Casas

La nueva rotonda de la calle Las Casas suscitó un considerable interés entre los licitadores, que mandaron sus propuestas para construir este nudo en la confluencia de las calles Tejera y Santo Tomé. Una vez finalizado el plazo de recepción de ofertas, han sido cuatro las llegadas al Consistorio con la intención de hacerse con la obra con la que se pretende dar una mayor fluidez al tráfico y aligerar la emisión de humos en el entorno sensible de Santo Domingo. El presupuesto asciende a 537.000 euros y el plazo de ejecución que señala el pliego es de seis meses.

A finales del pasado octubre la rotonda recibió el visto bueno de la Comisión Territorial de Patrimonio. La infraestructura proyectada cuenta con radio exterior de 13,25 metros y radio interior de 7,75 metros, con carriles de 5,50 metros, gorjal adoquinado y zona central ajardinada. El plan contempla también el rebaje y recrecido de rasantes según el desnivel existente, la sustitución de firmes y pavimentación de aceras con losas prefabricadas tipo ecoGranic y la instalación de mobiliario urbano siguiendo el modelo Neobarcino. Por último, se incluye la plantación de nuevo arbolado y arbustos aromáticos y ornamentales; y ajustes puntuales de arquetas y servicios urbanos.

Según la resolución de Patrimonio, se procederá a marcar en el pavimento «los restos de la muralla relacionados con la puerta del Rosario mediante pavimento de granito». La realización de movimientos de tierra precisará control arqueológico para documentar posibles restos bajo cota cero. Además, «el trazado y marcado de los restos de la muralla sobre el pavimento responderá a los restos arqueológicos que aparezcan y/o a la lectura histórica resultante de los trabajos arqueológicos».

El apartado de contratación del Ayuntamiento apunta también a una buena noticia de cara a las celebraciones navideñas. Y es que, previsiblemente las casetas de venta ambulante volverán a la plaza de las Mujeres, en un mercado navideño que el año pasado no pudo celebrarse por falta de licitadores.

En esta anualidad el Consistorio ha rebajado considerablemente el canon, hasta dejarlo en 1.965 euros, precisamente con el objetivo de que la instalación del mercado resultara atractiva y rentable para los feriantes. Hay dos empresas interesadas en instalar las casetas.

Y, si todo va bien, la ciudad contará igualmente con otro atractivo de la Navidad, como es la colocación de la pista de hielo que estará disponible hasta comienzos de enero. En esta ocasión concurre una única empresa para un presupuesto de licitación de 20.600 euros.