Arde de madrugada el taller central del instituto Pico Frentes en Soria

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

Susto en el renovado centro de Formación Profesional Pico Frentes de la capital. Según informa el Ayuntamiento de Soria, la pasada noche, sobre las 22.00 horas, se produjo un incendio en el taller central de Automoción que afectó a dos de los vehículos que se encontraban en su interior. Uno de ellos, un Audi A6, ha sufrido daños leves, mientras que un Opel Corsa de gasolina "ha quedado totalmente calcinado". También han resultado afectados los mangotes de extracción de gases de automoción y diversos útiles de taller, según la información facilitada por el Consistorio.

En este sentido, desde el Ayuntamiento de Soria explican que a la llegada de los efectivos, "el local se encontraba completamente inundado de humo y sin visibilidad". En estas condiciones, el equipo de intervención procedió a extinguir el vehículo en llamas mediante "tendido de espuma, refrigerar con agua los vehículos y elementos próximos, y ventilar los tres talleres de Automoción".

Una vez realidad esa primera acción, se procedió a la inspección de la totalidad del centro educativo. Además, los efectivos realizaron las labores oportunas para el ventilado la planta inferior, desconectado las alarmas y activando el sistema de ventilación general del edificio. Asimismo, se realizó una revisión completa del inmueble con detector de gases, garantizando una atmósfera segura.

En la intervención participaron el retén activado y el jefe de parque, que se han personado en el lugar, así como cuatro efectivos adicionales que han permanecido en el parque durante toda la actuación que finalizó sin daños personales

Por último desde el Ayuntamiento destacan que las clases se han podido llevar a cabo esta mañana excepto en el aula afectada.