Nueva gasolinera de Ballenoil en Soria, low cost de Moeve

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Soria cuenta con una nueva gasolinera. La compañía Ballenoil, pionera en el segmento de estaciones automatizadas low-cost en España, ha abierto su primera estación de servicio en la provincia de Soria, junto al conocido restaurante San Andrés, finalizando así su implantación territorial en la Comunidad de Castilla y León. Se trata de la antigua gasolinera de Cepsa, ahora Moeve.

Con esta apertura, la compañía se convierte en la primera del sector con presencia en las nueve provincias de la comunidad autónoma, consolidando una red de 23 establecimientos en la región, según Moeve.

La nueva estación de servicio en Soria "refuerza el modelo de expansión de Ballenoil centrado en ofrecer combustibles de calidad a precios más competitivos mediante una estructura eficiente, digitalizada y situada en localizaciones estratégicas", según explican fuentes de la compañía.

Esta estrategia permite reducir costes operativos y trasladar ese ahorro al consumidor final. Actualmente, la red de Ballenoil en Castilla y León se distribuye: Ávila (1), Burgos (2), León (6), Palencia (2), Salamanca (3), Segovia (4), Soria (1), Valladolid (4) y Zamora (1). La compañía prevé seguir creciendo en la región como parte de su plan de expansión nacional, con el objetivo de alcanzar las 500 estaciones en España en el año 2027.

"Esta apertura en Soria es un hito clave para nosotros, no solo porque completamos nuestra presencia en Castilla y León, sino porque reafirma nuestro compromiso de acercar un modelo de repostaje más eficiente y económico a todos los rincones del país", ha afirmado Manuel Sáez, CEO de Ballenoil. "Seguiremos trabajando para ofrecer a los conductores españoles una alternativa de calidad que combine ahorro, innovación y rapidez".

La nueva estación cuenta con todos los productos de Ballenoil como la gasolina Excellent y Diesel Excellent. Además, como única compañía del sector low-cost que ofrece carburantes premium doblemente aditivados, así como su gama Excellent PLUS+, que el cliente puede obtener por solo unos pocos céntimos más de diferencia.

Según la empresa, la tecnología Excellent PLUS+ potencia el rendimiento, la eficiencia1 y las prestaciones del motor, proporcionando una experiencia de conducción superior. "Ballenoil combina el ahorro característico del modelo low cost con un valor añadido único en calidad de producto", añade.

Según los cálculos que maneja la compañía, el precio del combustible puede variar entre 10 y 20 céntimos por litro con respecto a otras marcas, lo que supone un ahorro de unos 10 euros en cada repostaje.