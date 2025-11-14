Restablecido el corte al tráfico en la CL-116 en Morón de Almazán por la caída de cableado a la vía

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La CL-116 sufrió un corte al tráfico a la altura de Morón de Almazán, este jueves, debido a la presencia de cables en la calzada. El suceso requirió la presencia de los bomberos de la Diputación provincial de Soria del parque de Almazán, que fueron alertados por el Servicio de Emergencias, ante la caída de cableado eléctrico y de telecomunicaciones en la citada vía. Al parecer, los cables fueron arrancados al paso de un vehículo por la altura, que ya han sido retirados, así como restablecida la circulación.

Bomberos de la Diputación arreglando los desperfectos.HDS

Al lugar acudieron dos dotaciones de bomberos con tres profesionales y el primer diagnóstico fue que "parte del cableado que cruzaba por la carretera y discurría por las fachadas se encontraba en el suelo parte del mismo y la otra parte a punto de caer quedando de forma inestable colgando en la misma fachada", indican fuentes de la institución provincial.

Asimismo, se comprobó la presencia de tensión en cableado eléctrico por lo que se realizó un cordón de seguridad a la espera de que la compañía cortara el suministro y retirara el cableado. Para ello se requirió el corte de la CL 116 y calles aledañas a la misma vía. En el lugar se dieron cita asimismo efectivos de la Guardia Civil, tanto de Tráfico como de Seguridad ciudadana.

Los vehículos fueron desviados por un camino adyacente y se pudo restablecer el tráfico sobre la una de la madrugada.