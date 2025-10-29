La Diputación de Soria quiere ampliar la plantilla de bomberos hasta los 50 efectivos

Bomberos de la Diputación en el incendio de una vivienda en Villar del Río.MARIO TEJEDOR

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

El vicepresidente y diputado responsable del servicio de incendios provincial, José Antonio de Miguel, pretende incluir en los presupuestos de 2026 partidas para incrementar en diez profesionales la plantilla de los bomberos hasta alcanzar los 50 y comenzar con el proyecto del parque de Berlanga de Duero.

De Miguel explicó que ese incremento de personal está dirigido a dotar con 3 bomberos a cada uno de los parques de primera intervención que se han construido este año, San Pedro Manrique, Arcos de Jalón y San Leonardo Yagüe.

Este último cuenta ya con profesionales para atender intervenciones, pero se trata de personal interino y trabajan de manera rotatoria. El objetivo de la Diputación es que cada parque tenga adscritos sus correspondientes bomberos de manera permanente.

En la actualidad, la plantilla de bomberos de la Diputación asciende a 40, tal y como se ha recogido en la RPT. Otra de las pretensiones del diputado responsable es convocar antes de que concluya el año, las pruebas para cubrir 12 de esas 40 plazas con personal fijos, dado que en la actualidad lo están con personal interino.

A medida que se profesionalizan los parques de bomberos comarcales, De Miguel Nieto recordó que solo hace unos años había solo 5 bomberos, se irá prescindiendo de la figura de los bomberos voluntarios que, a su juicio, han realizado una gran labor desde hace décadas. Precisamente, la Junta de Gobierno renovó ayer la contratación de un seguro de accidentes para este colectivo de voluntarios.

En este sentido, expuso que aunque la ley mantiene esta figura, el servicio requiere de una mayor profesionalización y los responsables de los parques evitan, en la medida de lo posible, llamarlos en situaciones de siniestros.

Anunció que la Asociación de Bomberos Voluntarios de Almazán ya se ha disuelto, aunque hay bomberos voluntarios. La Diputación de Soria ha colaborado, a través de convenios, con estas asociaciones que han funcionado en cada una de las zonas. Además de la de Almazán también hay en el Moncayo y en la Ribera.

Además, el diputado aclaró la coordinación de las salidas de los bomberos de la provincia ya no se realiza desde el parque de la capital, atendiendo así a una petición de los bomberos de Soria y lo coordina el sargento jefe de todos los parques.

Por otra parte, en lo que se refiere al proyecto del Aeroparque Tecnológico Industrial (ATI), De Miguel explicó que la Diputación se encuentra a la espera de recibir una comunicación por parte de la Junta de Castilla y León para llevar la paralización del ATI a los tribunales, de la que responsabiliza a las dos administraciones.

Tanto a la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA), que defiende que las competencias en permisos aéreos los tiene la Junta de Castilla y León, como a la Junta que indica que esas competencias no han sido transferidas.