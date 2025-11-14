Las cascadas que todo el mundo quiere ver este otoño: la ruta soriana que se ha convertido en el plan estrella del puente y los fines de semana

Publicado por Iker Murillo Creado: Actualizado:

Las cascadas están viviendo uno de los otoños más favorables en años debido a las lluvias regulares y a las temperaturas suaves. Y en Soria, una ruta concreta se ha convertido en tendencia entre senderistas, familias y viajeros que buscan escapadas cortas. Se trata del recorrido que conecta las Cascadas de Puente Ra y el entorno del río Razón, un itinerario que en otoño multiplica su atractivo gracias al caudal, al color del bosque y a la accesibilidad del camino.

Un recorrido fácil y un paisaje que cambia en octubre

La ruta de las Cascadas de Puente Ra destaca porque combina varios elementos muy valorados por los senderistas otoñales: un recorrido sencillo, señalización clara, zonas de ribera y un entorno que no requiere experiencia previa.

El trayecto (aproximadamente 5,5 km entre ida y vuelta) discurre junto al río Razón, lo que permite ver cómo aumentan la fuerza y la nitidez del agua a medida que avanza el otoño. Este año, además, el caudal se ha recuperado con rapidez tras el verano, lo que está haciendo que las cascadas luzcan mejor de lo habitual para estas fechas.

La zona, ubicada en la comarca de El Valle, se ha convertido en un reclamo para quienes buscan rutas tranquilas pero con recompensa visual, especialmente porque combina bosque de ribera, pequeños saltos de agua y una cascada final que, aunque no es muy alta, sí es especialmente fotogénica. El entorno permite además completar la visita con áreas de descanso y accesos bien preparados, lo que facilita que lleguen familias con niños.

Por qué esta ruta se ha vuelto viral este otoño

La popularidad repentina de las cascadas de Puente Ra se explica por varios factores que los expertos en turismo rural llevan tiempo señalando. El primero es la facilidad de acceso: la ruta comienza prácticamente desde el mismo pueblo de Sotillo del Rincón, con aparcamiento cercano y caminos amplios que no requieren equipamiento específico. El segundo es la previsión de un otoño más húmedo, que está permitiendo que los saltos de agua mantengan actividad constante incluso en días secos. Esto la ha situado de nuevo entre las rutas “aseguradas”, es decir, aquellas en las que el visitante tiene garantizada la presencia de agua.

A ello se suma que Soria está viviendo un incremento notable de turismo de naturaleza de fin de semana, especialmente de visitantes procedentes de Zaragoza, La Rioja, Burgos y Madrid. Las cascadas se han convertido en uno de los enclaves más compartidos en redes este mes, lo que ha multiplicado las visitas incluso entre semana. Para el sector turístico local, la ruta de Puente Ra se está consolidando como uno de los motores de la temporada.

Un destino otoñal que complementa otras rutas cercanas

Otro motivo por el que este itinerario está funcionando tan bien es que permite encajar fácilmente con otros planes de la zona. Quienes visitan las cascadas suelen completar la jornada con paradas en el Acebal de Garagüeta, la Laguna Negra, Valonsadero o el Cañón del río Lobos. Esto convierte a Puente Ra en una ruta “comodín” para quienes buscan escapadas de un día sin necesidad de recorrer grandes distancias.

Además, la Diputación de Soria ha mejorado en los últimos años la señalización y los accesos, lo que ha aumentado la seguridad y reducido las incidencias en épocas de gran afluencia. El resultado es un entorno preparado, con información actualizada y con una capacidad de carga moderada que evita las aglomeraciones que sí sufren otros espacios naturales del país.