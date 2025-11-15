Facua anima a los vecinos a reclamar el ‘basurazo’ del Ayuntamiento de Soria

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

El colectivo Facua-Consumidores en Acción ha lanzado una plataforma en la que anima a reclamar el denominado ‘basurazo’ derivado de la revisión de la tasa de recogida de residuos para adecuarla al coste real del servicio. Facua considera que hay revisiones que se han hecho de manera irregular, entre ellas, la del Ayuntamiento de Soria, por lo que anima a reclamar el cobro efectuado y pone a disposición un modelo de recurso de reposición.

«En Soria, la ordenanza fiscal impone una cantidad fija a cualquier vivienda residencial en función de los metros de los que dispone, sin incluir todos los elementos obligatorios de cuantificación del tributo (número de personas que viven en un inmueble, cantidad de residuos generados, porcentaje de residuos separados correctamente, etc.)», explican añadiendo que «no concreta si los metros que cuantifica son los construidos o los útiles, lo que genera indefensión en el ciudadano». Para Facua estos motivos provocan que la nueva tasa «no cumple con las exigencias de la Directiva europea y de la Ley 7/2022 y puede provocar innumerables situaciones injustas y desproporcionadas».