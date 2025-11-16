Esta tortilla de patatas con torreznos de Soria está dando la vuelta a España porque es adictiva

La reacción al probar esta versión de tortilla de patata con ingrediente soriano lo dice todo: crujiente, jugosa y absolutamente adictiva.@comisteria

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

Cuando uno cree que la tortilla de patatas ya no puede dar más de sí, aparece un giro que lo cambia todo: un ingrediente sorpresa de Soria entra en escena y convierte lo familiar en irresistible. «Lo probé sin grandes expectativas… y no pude parar de tragar», confiesa una amiga tras probarla. Y no es exageración.

El giro viral que parte de Soria… y acaba en tu sartén

La receta, grabada y compartida en TikTok por María y Hilleiry, creadores del perfil @comisteria, inicia una nueva serie donde reinventan la tortilla de patatas añadiendo un ingrediente representativo de cada comunidad autónoma. Para la primera entrega, han elegido el Torrezno de Soria, y el resultado ha encendido las redes.

La preparación es clara y sabrosa: torrezno frito con mimo, cebolla pochada en ese mismo aceite, patata bien dorada y huevo sin sal, porque "ya el torrezno viene medio preparado y salado", como explican. La mezcla se deja reposar y luego se cuaja en sartén. El resultado: una tortilla de textura jugosa, con momentos crujientes e intensos. Y sí, está tan buena como suena.

La tortilla de patata tradicional es sencilla, casi minimalista: patata, huevo, aceite, sal. Añadir el Torrezno de Soria aporta un choque de texturas (ternura de la patata + crujiente de la piel), un marcado sabor adicional (adobo y curado) y un componente de proximidad que engancha emocionalmente.

La piel del torrezno, al freírse, queda crujiente, por lo que la tortilla consigue un interior jugoso y sabor rico y profundo gracias al adobo.

Entre los cientos de comentarios al vídeo, muchos celebran la idea y piden una versión con el producto típico de su comunidad: chorizo de Teror (Canarias), queso manchego (Castilla-La Mancha), pulpo gallego, morcilla de Burgos o incluso propuestas más osadas como gofio, sobrasada o calçots con romesco.

Perfecta para una reunión informal, un brunch de fin de semana o cuando tienes ganas de darle una vuelta a un clásico sin complicarte demasiado. Ideal si ya haces bien la tortilla de patata clásica y estás abierto a experimentar. Eso sí, no es una versión ligera, el torrezno añade grasa y sabor potente, así que mejor para cuando encaja darte un pequeño lujo culinario.