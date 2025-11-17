La receta que todo el mundo está recuperando este otoño: sencilla, barata y con un toque soriano que arrasa en noviembre

Publicado por Iker Murillo Creado: Actualizado:

La receta ha regresado con fuerza este otoño: el guiso de calabaza con legumbres. Un plato humilde que mezcla estacionalidad, proteína vegetal y cocina lenta, y que se adapta a cualquier nivel. Su auge está llegando incluso a provincias de referencia gastronómica como Soria, donde otoño significa volver al calor de los fogones, a los platos de cuchara y al aprovechamiento del producto de temporada.

Una receta de otoño que funciona en cualquier cocina

La base del éxito es simple: calabaza, cebolla, legumbres cocidas y un caldo especiado que cada zona matiza a su manera. En Soria, por ejemplo, algunos cocineros añaden un toque de tomillo o laurel seco recogido tras el verano, porque resiste bien el frío y conserva aromas intensos. El otoño favorece este plato: la calabaza está en su punto, las temperaturas exigen contundencia y la cocina pide recetas que duren varios días sin perder sabor.

No requiere técnica especial. Sofrito, calabaza, caldo, reposo. En menos de una hora se obtiene un guiso denso y aromático, perfecto para llevar en táper o para esos días de niebla que en zonas del interior se convierten en costumbre. La combinación entre el dulzor natural de la calabaza y un punto ácido (tomate o vino blanco) equilibra el conjunto y es lo que ha llevado a muchos cocineros sorianos a recuperarlo esta temporada.

Por qué esta receta se ha convertido en tendencia este otoño

La inflación ha impulsado el regreso de recetas que ofrecen mucho por muy poco. La calabaza, barata y versátil, es uno de los productos estrella del mercado otoñal, y este guiso es su versión más funcional y completa. Los nutricionistas destacan que mezcla fibra, hidratos complejos y micronutrientes que ayudan a combatir el cansancio típico de esta época, especialmente en provincias frías donde el cambio de clima se nota antes.

Hay también un factor cultural: en Soria y en buena parte de la meseta, los guisos recuperan protagonismo en cuanto bajan las temperaturas. Esta receta, en concreto, está ganando popularidad porque permite ajustes inmediatos (más caldo, menos grasa, especias al gusto) sin perder solidez. Además, mejora de un día para otro, algo muy valorado en zonas donde la cocina de aprovechamiento sigue muy viva.

El toque final que marca la diferencia

Los cocineros de temporada recomiendan un truco que viene apareciendo en talleres de cocina de la zona: añadir la calabaza en dos tandas. Una se derrite en la cocción y espesa naturalmente la receta; la otra se incorpora al final para dejar trozos enteros. Este contraste convierte un guiso sencillo en uno con textura y profundidad.

Otra opción muy soriana es rematarlo con un chorrito de aceite virgen de la tierra y una pizca de pimentón. Pequeños detalles que potencian esa sensación de plato otoñal, cálido y resistente al frío.

Otoño, al final, no pide más: pide platos que reconforten, duren y conecten con lo que ya funcionaba décadas atrás. Y esta receta lo cumple con creces en cualquier mesa… especialmente en la soriana.