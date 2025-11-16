Receta de garbanzos guisados con sabor a reunión familiar el día de la matanza en Soria
Hay recetas que no tienen truco y el único trato que ofrecen es que hay que hacerlas sí o sí un determinado día. Es lo que le ocurre a este plato de garbanzos guisados. "No hay truco para hacer esta receta, solamente cumplir con dejar los garbanzos en remojo el día de antes". Así lo afirma María Dolores Lafuente Sotillos, participante del recetario Saboreando recuerdos, publicado recientemente por la Diputación de Soria, en colaboración con Senior, filial de Clece.
Dolores, de San Esteban de Gormaz, ha perdido la cuenta del número de veces que ha preparado este plato en su vida; lo que sí recuerda a la perfección es que "lo hacía cuando nos reuníamos toda la familia el día de la matanza" y el buen sabor de boca que dejaba a todos los comensales.
La receta en cuestión de estos Garbanzos guisados es para cuatro personas y el tiempo de elaboración que recoge el recetario es de 90 minutos.
Los ingredientes son los que a continuación se detallan:
- Medio kilo de garbanzos.
- Media cebolla, dos ajos.
- Un pimiento rojo.
- Una cucharadita de harina.
- Una cucharadita de pimentón.
- Dos huevos cocidos.
- Un chorizo.
- Agua y sal
Dolores -usuaria del servicio de Ayuda a Domicilio como todos los cocineros de este recetario- apunta los siguientes pasos para la elaboración de la receta y que nos quede un plato de sobresaliente:
- Ponemos los garbanzos a remojo el día anterior
- En una cazuela echamos los garbanzos con la sala y el agua, y lo mantenemos en el fuego durante 90 minutos. En una sartén a parte sofreímos en aceite con cebolla y los ajos y cuando esté listo añadimos la harina y el pimentón.
- Lo chamos en la cazuela de los garbanzos.
- Casi al terminar, partimos los huevos cocidos y el chorizo en rodajas y los añadimos.
- Decoramos con el pimiento en tiras.
A partir de aquí solo queda servirlos.
