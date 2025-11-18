PSOE y Soria Ya insisten en "el ninguneo" de la Junta a Soria en la Estrategia Logística

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

El PSOE y Soria Ya vuelven a poner en evidencia lo que a su juicio consideran un "ninguneo" de la Junta a Soria en el ámbito de la Estrategia Logística de Castilla y León. Ambas formaciones participaron en una reunión este lunes con la consultora que está elaborando un informe sobre la situación de la provincia, pero lamentan la falta de avances y de propuestas concretas para Soria.

El senador por Soria, Javier Antón, acudió a la convocatoria de taller de trabajo del Análisis del desarrollo logístico de la provincia de Soria. Los socialistas recordaron que Cylog, organismo dependiente de la Junta de Castilla y León, encargó un estudio del Análisis del desarrollo logístico de la provincia de Soria a la consultora Hintd y ha subrayado que el encuentro “llega tarde y mal”, recordando que “estamos aquí porque la Junta, cuando elaboró esta Estrategia Logística, volvió a olvidarse de Soria. No consultó a nadie, no escuchó a nadie y dejó fuera otra vez a nuestra provincia”. Antón lamenta que “este plan nació sin contar con el territorio, sin diálogo y sin incluir inversiones reales para Soria, y un año después seguimos sin un solo euro comprometido”.

Desde el PSOE subrayan que esta situación confirma una vez más el abandono sistemático de la Junta hacia la provincia, especialmente en materia de transporte, logística, infraestructuras y conectividad. El PSOE reclaman varias cuestiones entre las que destacan la inclusión del Polígono de Valcorba en la Red CYLOG, inversiones en comarcas estratégicas con centros CYLOG satélite o "el comprometido y olvidado" desdoblamiento de la CL-101 y la CL-116

Por su parte, Soria Ya también denuncia que "la provincia sigue completamente excluida del documento que fija las prioridades logísticas e industriales para la próxima década". Los sorianistas consideran que el análisis que se está desarrollando "vuelve a demostrar la posición estratégica de Soria dentro de los corredores de transporte nacionales, así como su potencial para atraer empresas y actividad si se desarrollan las infraestructuras adecuadas". En este sentido lamentan que "para la Junta, Soria no existe dentro de su Estrategia Logística 2030. Y eso es inaceptable».

La plataforma recuerda que la reunión de esta semana se produce después de un año reclamando la inclusión de la provincia en el plan autonómico, manteniendo reuniones con Sanz Merino, consejero de Movilidad, y trasladando en repetidas ocasiones las necesidades logísticas de Soria en las Cortes. "Aunque el consejero se comprometió a revisar el documento, lo cierto es que, a día de hoy, no hay ninguna modificación aprobada ni una sola actuación definida para la provincia", aseguran.

Soria Ya remarca que una provincia que ya parte en desventaja «no puede permitirse quedar fuera del único documento que define las prioridades logísticas de toda la década".