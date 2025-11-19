La Guardia Civil auxilia en un accidente de tráfico y 'pilla' al conductor sin carné y con 3,4 kilos de droga

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Rocambolesco suceso en Soria. La Guardia Civil acudió para atender a dos personas en un accidente de tráfico después de que el coche en el que viajaban se saliese de la carretera en Abejar. Pero se acabaron destapando delitos. Uno, por conducir sin carné. Otro, el más 'gordo', por transportar cerca de 3,4 kilos de sustancias estupefacientes 'surtidas'.

Sobre las 9.40 horas del 5 de noviembre de 2025, agentes de la Guardia Civil de Soria integrantes del Puesto de la Guardia Civil de Covaleda (Soria), observaron la salida de vía de un vehículo en el punto kilométrico 378.900 de la carretera N-234 cuando circulaba en sentido Soria, en el término municipal de Abejar.

Los agentes acuden con urgencia para auxiliar a los accidentados, regular el tráfico y asegurar la zona del accidente. Tras acudir al lugar e interesarse por el estado de salud del varón y la mujer, de 59 y 37 años de edad respectivamente, que circulaban en el vehículo y se encontraban en buen estado, los agentes, se disponen a acompañar al conductor hasta su vehículo para la correcta colocación de los triángulos de emergencia que se encontraban en el maletero del mismo. Respondió de forma evasiva.

En ese preciso instante es cuando, el conductor del vehículo, aprovecha para arrojar al exterior una cartera pequeña de color negro, para así, poder evitar su detección.

Los citados agentes, que se percatan de la acción, observan como en su interior contiene estupefacientes tales como:

Ocho (8) gramos de una sustancia blanquecina similar al speed .

. Dos (2) bolsas de un gramo de metanfetamina .

. Tres (3) fichas de un gramo cada una de hachís en envoltorios individualizados.

A la vista de los citados hechos, los Agentes proceden a realizar una inspección del vehículo, localizando entre sus pertenencias sitas en el interior del maletero una maleta de color negro, de la que se detecta, de forma acertada por parte de la Fuerza Actuante, que oculta en su interior para evitar su posible detección, las siguientes sustancias:

Tres (3) paquetes de color marrón envueltos en cinta de embalar con un peso aproximado de cada paquete de 1 kilogramo, de lo que parece ser hachís .

. Tres (3) pastillas de color marrón, supuestamente resina de hachís de aproximadamente 100 gramos cada una, envueltas en papel film.

de aproximadamente 100 gramos cada una, envueltas en papel film. Un (1) envoltorio de plástico de color azul que contiene una sustancia blanca en forma de roca, al parecer cocaína, con un peso aproximado de 46 gramos.

Por los hechos acontecidos los dos autores son detenidos por un supuesto delito contra la salud pública por tráfico de drogas por transportar la cantidad total de 3,3 kilogramos de hachís, 46 gramos de cocaína, 8 gramos de speed, 1 gramo de metanfetamina.

La valoración total aproximada de la sustancia intervenida asciende a 9.250 euros.

A consecuencia del apoyo de los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Soria y habiendo procedido a comprobar la legalidad de los permisos, se procede también a la puesta a disposición judicial del conductor del vehículo como presunto autor de un delito contra la seguridad vial, consistente en la conducción de un vehículo a motor sin haber obtenido nunca permiso o licencia.

Las diligencias instruidas, en unión de los detenidos, fueron entregadas en el Tribunal de Instancia e Instrucción número 1 de Soria, en el que se decretó para el conductor su ingreso en prisión.

La Unidad Orgánica de Policía Judicial de Soria dirige la investigación que continúa abierta.

Se consideran sustancias que causan un grave daño para la salud aquellas cuya toxicidad puede provocar lesiones graves, deterioro orgánico irreversible o riesgo vital incluso en dosis moderadas. Incluyen drogas de alta potencia (como opioides sintéticos, cocaína o metanfetaminas), compuestos adulterados de composición incierta y agentes químicos corrosivos o neurotóxicos. Su consumo o exposición puede originar fallo multiorgánico, alteraciones neurológicas severas y compromiso respiratorio agudo, constituyendo un riesgo sanitario de primer orden.

En España, el Código Penal agrava las penas cuando el delito implica sustancias que causan grave daño para la salud. Para estas sustancias, el art. 368 fija penas de 3 a 6 años de prisión y multa del triple del valor de la droga, superiores a las previstas para sustancias que no se consideran de grave daño (1 a 3 años y multa del doble).