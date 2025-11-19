La escapada que más luce con la nieve: una ruta corta, fácil y espectacular para abrazar el otoño-invierno

Publicado por Iker Murillo Creado: Actualizado:

Con la llegada del primer aviso de nieve, muchos buscan un plan que encaje con el cambio de paisaje sin complicarse demasiado. Entre todas las opciones, hay una que destaca por accesibilidad, belleza y margen para disfrutarla incluso si la meteorología se vuelve variable: la ruta del Nacimiento del Río Abión en el entorno de La Fuentona, uno de los lugares donde la nieve fina convierte cada roca, sabina y poza en un escenario que parece diseñado para estrenar estación.

La Fuentona: cuando el otoño se tiñe de blanco



La ruta hacia la Fuentona es sencilla, casi llana, ideal para familias o para quien solo quiera una caminata tranquila. Si finalmente caen los primeros copos, el paisaje gana una capa de luz que pocas zonas del interior ofrecen tan pronto en la temporada: el agua turquesa rodeada de nieve en polvo, los cortados rocosos blanqueados y el silencio absoluto de la Reserva Natural del Sabinar.

Es una ruta de apenas 4 kilómetros ida y vuelta que no exige equipamiento especial salvo buen calzado, lo que la convierte en una de las visitas “de transición” más agradecidas cuando el tiempo cambia. El contraste entre el otoño todavía presente en los árboles y el blanco que se posa sobre el suelo crea fotografías que parecen de otro país, especialmente en las primeras horas de la mañana.

Cerca del paraje, además, se pueden visitar las ruinas de Ucero o el espectacular Cañón del Río Lobos, que con nieve ligera ofrece una de sus versiones más tranquilas y cinematográficas. El sonido del río amortiguado por el frío y los buitres sobrevolando los cortados componen una estampa difícil de repetir en otro momento del año.

Un plan perfecto de fin de semana



La ventaja de esta zona es que permite completar el día sin hacer grandes desplazamientos. En Muriel de la Fuente o en Ucero es fácil encontrar chimeneas encendidas, menús de cuchara y ese ambiente de refugio que se multiplica cuando la nieve entra en escena. También es uno de los mejores momentos para visitar la ermita de San Bartolo, dentro del Cañón, que con el cielo gris y el eco del río gana una atmósfera que en verano simplemente no existe.

Para quienes quieran estirar el plan, Calatañazor queda a un paso y se convierte en una postal cuando la nieve se posa sobre sus tejados y calles empedradas. El contraste entre el caserío medieval y el blanco tempranero hace que el paseo por el pueblo dure el doble sin que uno se dé cuenta.

Es una de esas escapadas que justifican un fin de semana con previsión incierta: si nieva, el paisaje se vuelve único; si no nieva, sigue siendo uno de los templos naturales más impresionantes de la provincia.

Por qué esta visita funciona especialmente bien con una nevada ligera



La clave está en la combinación: ruta fácil, nieve sin riesgo, paisaje transformado y pueblos que parecen hechos para el frío. No hace falta subir a montañas complicadas ni jugársela por pistas heladas; basta con dejar el coche en los aparcamientos habilitados y caminar. Si la nevada es pequeña, todo el entorno mantiene accesibilidad, y si finalmente no cuaja, sigue siendo uno de los destinos más bonitos del otoño soriano.