Un total de 420 alumnos del Infantes de Lara de Soria piden «derechos para todos los niños»

Un momento de la iniciativa solidaria del CEIP Infantes de Lara con motivo del Día de los Derechos del Niño.Montesegurofoto

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

Un total de 420 niños y 43 profesores del CEIP Infantes de Lara de la capital se reunieron este jueves en la plaza Mayor pasado el mediodía para celebrar su IV marcha solidaria conmemorando el Día Internacional de los Derechos del Niño que se celebra el 20 de noviembre. Este año la cantidad recaudada, en la urna colocada en el colegio, será donada a Unicef. De momento no se conoce la cantidad conseguida ya que los interesados en realizar su aportación económica todavía disponen de tiempo para realizar su donativo durante la jornada de este viernes.

Los escolares fueron llegando a la plaza Mayor realizando diferentes itinerarios donde ya se daban cita muchos familiares que no quisieron perderse esta iniciativa solidaria impulsada por el centro encabezado por su director, Santiago Iglesias que hizo hincapié en «la necesidad de que la infancia sea visible» a la vez que agradeció la presencia de padres, abuelos, tíos, amigos... de los niños que quisieron acompañarles en la celebración de esta iniciativa.

Fueron los alumnos de 6º de Primaria, que al finalizar este curso se despiden del colegio para pasar al instituto, los que tomaron el mando de la actividad de la mano de un grupo de 13 niños que, de forma escalonada, leyeron un emotivo manifiesto en el que aseguraban que «proteger a la infancia es proteger el futuro» a la vez que exigían «acabar con las guerras porque en las guerras no gana nadie, perdemos todos», apuntaron.

En el manifiesto también indicaron que «en algún lugar del mundo hay niños y niñas como tú: con sueños, con ganas de jugar, con ganas de aprender pero conviven con algo vergonzoso que nunca deberíamos conocer: la guerra».

Fueron las voces de Adriana Lázaro, Emma Pastor, Sara Martínez, Julia Iglesias, Gabriel Garcés, Carla Sánchez, Lucía Rosa, Daya Manrique, Carla García, Elena Iglesias, Anas Hadj Chaib, Marta Tarrero y Alma Arancón, las que hablaron por el resto de compañeros y de la comunidad educativa para conmemorar esta efeméride que acompañaron con un cartel en el que se observaba una mano pintada de diferentes colores y las frases ‘Dame esos cinco y no la guerra’, ‘Solidaridad es más que una palabra’, ‘Por una infancia feliz y alegre’, ‘Ayudar al que lo necesita’, ‘Niños y niñas somos el futuro’ y ‘¿Por qué no ser amigos y estar unidos?’.

Los niños del CEIP Infantes de Lara bailan al ritmo de la canción de Hombres G '¿Por qué no ser amigos?'.Montesegurofoto

Esta última frase, precisamente, es el título de la canción del grupo Hombres G que sirvió para poner música al acto solidario ya que los niños bailaron, junto a profesores y familiares, al son de una coreografía que habían aprendido en el colegio y ensayado en casa. Tras el baile, que repitieron y que llenó de colorido y risas la plaza Mayor a pesar del frío, los niños volvieron a las aulas.

El CEIP Infantes de Lara, con esta actividad, da relevancia a la celebración de una jornada que sirve para concienciar a nivel mundial sobre el bienestar de los niños, sus derechos fundamentales como la salud, la educación y la protección, y la importancia de escuchar sus voces.