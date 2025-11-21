Seminario en Soria sobre la enfermedad de Corea de Huntington

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Centro de Referencia Estatal para la Atención a Personas en situación de Dependencia (Credef) de Soria organiza el viernes 28 de noviembre de 12.00 a 13.30 horas el seminario 'Corea de Huntington: Información, Testimonio y Apoyo', con la colaboración de la Asociación Corea de Huntington de Castilla y León, entidad sin ánimo de lucro, con sede en Burgos, que está celebrando el 25 aniversario de su constitución.

La Corea de Huntington es una enfermedad neurodegenerativa hereditaria que provoca la degeneración progresiva de las neuronas en el cerebro, afectando el movimiento, la capacidad cognitiva y el estado emocional. Se caracteriza por movimientos involuntarios, pérdida de fuerza, fatiga, dolor, problemas de sueño, dificultades para hablar y tragar, y cambios en la conducta y el pensamiento. Aunque no tiene cura, la información y el apoyo son esenciales para mejorar la calidad de vida de las personas afectadas y sus familias.

En este seminario se abordarán aspectos clave de la enfermedad y su impacto social y familiar y contará con la participación de Beatriz Fernández, trabajadora social de la Asociación Corea de Huntington de Castilla y León; y Felicísimo Huerta, testimonio de una persona afectada y usuaria del Credef.

Se trata de una actividad abierta y gratuita para dar a conocer y sensibilizar a la población en general sobre la enfermedad, cuyo Día Mundial se conmemora el 13 de noviembre, para informar de la labor de la asociación y generar un espacio en el que personas afectadas, familiares y profesionales puedan intercambiar y compartir experiencias.

Con la realización de este tipo de acciones formativas, el Credef, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) pretende cumplir con uno de sus objetivos para el año 2025: la transferencia de conocimiento entre profesionales, personas cuidadoras y familiares y el compromiso social en el ámbito de la atención y el apoyo a personas en situación de dependencia y discapacidad.