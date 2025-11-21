Así están las carreteras en Soria: el hielo y la nieve dificultan el tráfico en varias vías
En este momento hay cuatro tramos de carreteras provinciales que requieren el uso de cadenas
La nieve y el hielo dificultan el tráfico en varias carreteras de la provincia con incidencias generalizadas por la meteorología adversa, según los partes viales que pueden consultarse en la Dirección General de Tráfico y a través de la Junta de Castilla y León.
A esta hora es obligatorio el uso de cadenas en cuatro vías:
- En la SO-615 de Garray (N-111) a la SO-650 entre los puntos kilométricos 11 al 20,86 por la presencia de nieve helada.
- En la SO-615 de SO-630 al límite de la provincia con La Rioja entre los kilómetros 37,38 y 47,88 por nieve helada.
- En la SO-630 de San Pedro Manrique (SO-650) a Castilruiz entre los kilómetros 12 y 26 por la nieve helada.
- En la SO-650 del puerto de Oncala (SO-615) a San Pedro Manrique (SO-630) entro los kilómetros 0 y 12,7 por nieve helada.
Por otra parte, no son necesarias las cadenas pero sí se pide precaución a los conductores a la hora de circular por las siguientes vías por la presencia de nieve y hielo:
- CL-101 de Ólvega a la N-234 entre los kilómetros 10 y 22 a consecuencia de nieve helada en el asfalto.
- También entre los kilómetros 91 y 97 de la CL-101 de Villasayas a Barahona (SO-132) por nieve en la vía.
- El hielo también está presente en la CL-117 del límite a la provincia de Burgos a Duruelo de la Sierra entre los kilómetros 32,81 al 35,79 así como en la CL-117 de Duruelo de la Sierra a Molinos de Duero (SO-820) entre los puntos kilométricos 35,79 y 47 por lo que se recomienda a los conductores precaución.
- En la SO-100 de Fuentepinilla (SO-110) a la CL-116 entre los puntos kilométricos 32,72 al 43,36 por hielo.
- El hielo también está presente en la SO-154 de Barcones (SO-152) al límite con Castilla La Mancha entre los kilómetros 0 al 4,25 por lo que se pide precaución.
- Entre los kilómetros 27 y 37,56 de la SO-160 de Recuerda a Retortillo de Soria también se pide precaución por hielo en el asfalto.
- En la SO-350 de Gómara (SO-340) a Deza hay nieve en la vía entre los kilómetros 0 al 9 por lo que los conductores deben circular con precaución.
- La nieve helada es la incidencia que existe en la SO-615 de Garray (N-111) a SO-650 entre los kilómetros 0 y 11.
- En la SO-620 de La Rubia (SO-615) a la N-111 entre los kilómetros 0 y 8,46 hay que circular con precaución por la presencia de nieve.
- La nieve también está presente en la SO-630 de San Pedro Manrique (SO-650) a Castilruiz entre los kilómetros 30 y 35.
- En la SO-810 de Cidones (N-234) a la SO-820 hay que circular con precaución por la presencia de nieve en la calzada entre los kilómetros 0 y 12,03.
- También se pide precaución en la SO-820 de Sotillo del Rincón a la SO-810 entre los kilómetros 14 y 19 por nieve.
- La nieve es la incidencia marcada en los partes en la SO-910 de la N-122 (Venta Nueva) a Abejar (N-234) entre los puntos kilométricos 10 y 12,36.
- En la SO-920 de Valdemaluque a San Leonardo de Yagüe (N-234) hay que circular con precaución por la presencia de nieve en la vía entre los puntos kilométricos 14 y 28.