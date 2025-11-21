Heraldo-Diario de Soria

Así están las carreteras en Soria: el hielo y la nieve dificultan el tráfico en varias vías

En este momento hay cuatro tramos de carreteras provinciales que requieren el uso de cadenas

La nieve ha hecho su presencia en la provincia y son varias las vías con incidencias a la hora de circular.

La nieve ha hecho su presencia en la provincia y son varias las vías con incidencias a la hora de circular.

Verónica Reglero
Soria

La nieve y el hielo dificultan el tráfico en varias carreteras de la provincia con incidencias generalizadas por la meteorología adversa, según los partes viales que pueden consultarse en la Dirección General de Tráfico y a través de la Junta de Castilla y León.

A esta hora es obligatorio el uso de cadenas en cuatro vías:

  • En la SO-615 de Garray (N-111) a la SO-650 entre los puntos kilométricos 11 al 20,86 por la presencia de nieve helada.
  • En la SO-615 de SO-630 al límite de la provincia con La Rioja entre los kilómetros 37,38 y 47,88 por nieve helada.
  • En la SO-630 de San Pedro Manrique (SO-650) a Castilruiz entre los kilómetros 12 y 26 por la nieve helada.
  • En la SO-650 del puerto de Oncala (SO-615) a San Pedro Manrique (SO-630) entro los kilómetros 0 y 12,7 por nieve helada.

Por otra parte, no son necesarias las cadenas pero sí se pide precaución a los conductores a la hora de circular por las siguientes vías por la presencia de nieve y hielo:

  • CL-101 de Ólvega a la N-234  entre los kilómetros 10 y 22 a consecuencia de nieve helada en el asfalto. 
  • También entre los kilómetros 91 y 97 de la CL-101 de Villasayas a Barahona (SO-132) por nieve en la vía.
  • El hielo también está presente en la CL-117 del límite a la provincia de Burgos a Duruelo de la Sierra entre los kilómetros 32,81 al 35,79 así como en la CL-117 de Duruelo de la Sierra a Molinos de Duero (SO-820) entre los puntos kilométricos 35,79 y 47 por lo que se recomienda a los conductores precaución.
  • En la SO-100 de Fuentepinilla (SO-110) a la CL-116 entre los puntos kilométricos 32,72 al 43,36 por hielo.
  • El hielo también está presente en la SO-154 de Barcones (SO-152) al límite con Castilla La Mancha entre los kilómetros 0 al 4,25 por lo que se pide precaución.
  • Entre los kilómetros 27 y 37,56 de la SO-160 de Recuerda a Retortillo de Soria también se pide precaución por hielo en el asfalto. 
  • En la SO-350 de Gómara (SO-340) a Deza hay nieve en la vía entre los kilómetros 0 al 9 por lo que los conductores deben circular con precaución.
  • La nieve helada es la incidencia que existe en la SO-615 de Garray (N-111) a SO-650 entre los kilómetros 0 y 11.
  • En la SO-620 de La Rubia (SO-615) a la N-111 entre los kilómetros 0 y 8,46 hay que circular con precaución por la presencia de nieve.
  • La nieve también está presente en la SO-630 de San Pedro Manrique (SO-650) a Castilruiz entre los kilómetros 30 y 35.
  • En la SO-810 de Cidones (N-234) a la SO-820 hay que circular con precaución por la presencia de nieve en la calzada entre los kilómetros 0 y 12,03.
  • También se pide precaución en la SO-820 de Sotillo del Rincón a la SO-810 entre los kilómetros 14 y 19 por nieve.
  • La nieve es la incidencia marcada en los partes en la SO-910 de la N-122 (Venta Nueva) a Abejar (N-234) entre los puntos kilométricos 10 y 12,36.
  • En la SO-920 de Valdemaluque a San Leonardo de Yagüe (N-234) hay que circular con precaución por la presencia de nieve en la vía entre los puntos kilométricos 14 y 28.
