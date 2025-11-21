Así están las carreteras en Soria: el hielo y la nieve dificultan el tráfico en varias vías

La nieve ha hecho su presencia en la provincia y son varias las vías con incidencias a la hora de circular.Mario Tejedor

La nieve y el hielo dificultan el tráfico en varias carreteras de la provincia con incidencias generalizadas por la meteorología adversa, según los partes viales que pueden consultarse en la Dirección General de Tráfico y a través de la Junta de Castilla y León.

A esta hora es obligatorio el uso de cadenas en cuatro vías:

En la SO-615 de Garray (N-111) a la SO-650 entre los puntos kilométricos 11 al 20,86 por la presencia de nieve helada.

entre los puntos kilométricos 11 al 20,86 por la presencia de nieve helada. En la SO-615 de SO-630 al límite de la provincia con La Rioja entre los kilómetros 37,38 y 47,88 por nieve helada.

entre los kilómetros 37,38 y 47,88 por nieve helada. En la SO-630 de San Pedro Manrique (SO-650) a Castilruiz entre los kilómetros 12 y 26 por la nieve helada.

entre los kilómetros 12 y 26 por la nieve helada. En la SO-650 del puerto de Oncala (SO-615) a San Pedro Manrique (SO-630) entro los kilómetros 0 y 12,7 por nieve helada.

Por otra parte, no son necesarias las cadenas pero sí se pide precaución a los conductores a la hora de circular por las siguientes vías por la presencia de nieve y hielo:

CL-101 de Ólvega a la N-234 entre los kilómetros 10 y 22 a consecuencia de nieve helada en el asfalto.

a la N-234 entre los kilómetros 10 y 22 a consecuencia de nieve helada en el asfalto. También entre los kilómetros 91 y 97 de la CL-101 de Villasayas a Barahona (SO-132) por nieve en la vía.

El hielo también está presente en la CL-117 del límite a la provincia de Burgos a Duruelo de la Sierra entre los kilómetros 32,81 al 35,79 así como en la CL-117 de Duruelo de la Sierra a Molinos de Duero (SO-820) entre los puntos kilométricos 35,79 y 47 por lo que se recomienda a los conductores precaución.

entre los kilómetros 32,81 al 35,79 así como en la CL-117 de Duruelo de la Sierra a (SO-820) entre los puntos kilométricos 35,79 y 47 por lo que se recomienda a los conductores precaución. En la SO-100 de Fuentepinilla (SO-110) a la CL-116 entre los puntos kilométricos 32,72 al 43,36 por hielo.

El hielo también está presente en la SO-154 de Barcones (SO-152) al límite con Castilla La Mancha entre los kilómetros 0 al 4,25 por lo que se pide precaución.