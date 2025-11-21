Nieve en Soria: las fotos de una mañana fría con sensación térmica bajo cero

La primera nevada de la campaña llega a Soria capital con precipitaciones escasas pero más intensas en la zona norte.MARIO TEJEDOR

La nieve ha llegado a Soria con cierta intensidad en el norte, hasta el punto de afectar a varias carreteras. La capital no se ha librado de la primera nevada del año. Leve, pero suficiente para dejar ya las primeras imágenes de la ciudad en blanco, aunque sin problemas para caminar o circular por sus calles.

La estampas de invierno se corresponden además con los termómetros. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé temperaturas de -1 grados entre las 12.00 y las 18.00 horas de este viernes para dar paso a un tramo de cero grados hasta la medianoche. La sensación térmica 'animada' por el viento será de -1 grados, pero en la madrugada del sábado bajará a -5 en la capital. 'Calor' si se compara con puntos como Montenegro de Cameros, con una sensación térmica de -8 grados durante el viernes y de -9 para dar la bienvenida al fin de semana.

No obstante la nieve parece que dará pocos problemas más a medio plazo. El aviso amarillo de la Aemet por nevadas llega hasta las 15.00 horas de este viernes y las probabilidades van descendiendo. A última hora del sábado la cota de nieve aparecerá a 1.300 metros para subir a 1.900 el domingo y el lunes, dejando pocas afecciones en la actividad humana. El martes baja de nuevo a 1.200, empezando a tocar ya a los pueblos más altos y con 1.000 metros para el miércoles debería suponer el regreso de la nieve a la ciudad.