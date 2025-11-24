El embalse soriano que en otoño revela uno de los paisajes más serenos de la provincia

El embalse soriano que en otoño revela uno de los paisajes más serenos de la provinciaGetty Images

Iker Murillo

El embalse más recomendable para visitar este otoño en Soria es el de la Cuerda del Pozo, un enorme lago artificial ubicado en la comarca de Pinares, donde el contraste entre agua, bosque y montaña ofrece un paisaje que se vuelve especialmente bello entre octubre y diciembre. Su combinación de tranquilidad, rutas accesibles y miradores naturales lo convierte en una escapada ideal para quienes buscan naturaleza en estado puro.

Un espejo rodeado de pinos



La Cuerda del Pozo, construido en el cauce del Duero, es uno de los embalses más extensos de Castilla y León y destaca por el tapiz de pinares que lo rodea por completo. En otoño, estos bosques adquieren tonos dorados y ocres que se reflejan sobre la superficie calmada del agua, creando una imagen serena que invita a avanzar sin prisas por sus orillas.

Los accesos son sencillos y permiten acercarse a zonas abiertas desde las que contemplar la amplitud del embalse. En días de luz suave, el agua adquiere un tono plateado que contrasta con las laderas arboladas y aporta una sensación de calma casi absoluta.

Miradores y paseos para todos



El mirador de La Parra y los alrededores de la presa ofrecen algunos de los puntos más visuales, con vistas que muestran la inmensidad del embalse y la profundidad de los bosques que lo rodean. También son habituales los paseos hacia Playa Pita, una zona muy conocida en verano pero que en otoño se transforma en un espacio silencioso, perfecto para caminar entre pinos mientras se escucha el rumor del agua.

Las rutas que bordean parte del embalse permiten disfrutar de un paisaje cambiante, con claros, zonas de ribera y pequeñas lomas desde las que observar el Duero avanzando hacia el interior de la provincia. El clima fresco, propio de la zona en esta estación, aporta un ambiente ideal para recorrer el entorno sin calor ni aglomeraciones.

Una escapada con esencia soriana



El área del embalse se encuentra cerca de localidades como Vinuesa, Molinos de Duero o Salduero, pueblos tradicionales donde la piedra y la madera definen un estilo arquitectónico perfecto para completar la visita. En ellos es fácil encontrar restaurantes donde probar platos de temporada, desde migas pastoriles hasta carnes a la brasa, muy propios de la gastronomía soriana en otoño.

La suma de agua, bosques, silencio y patrimonio convierte al Embalse de la Cuerda del Pozo en uno de los grandes planes otoñales de Soria. Un lugar donde la naturaleza se muestra en su versión más tranquila y donde cada paseo descubre un matiz distinto en el paisaje.