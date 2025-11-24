Corte total del puente de piedra de Soria para colocar las farolas

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible está ejecutando las obras de integración urbana y rehabilitación del Puente de Piedra sobre el río Duero, situado en la travesía de la carretera N-234, a la altura del kilómetro 349, en la entrada y salida este de la ciudad de Soria.

En este momento, se van a ejecutar los trabajos de restauración e instalación de las farolas ornamentales, por ello y en aras de garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios. Será durante el martes 25 y el miércoles 26 de noviembre, entre las 9.00 a 18.00 horas, se producirá el corte total del puente.

Para asegurar la fluidez del tráfico durante dicha afectación se habilitará un itinerario alternativo, debidamente señalizado, para los vehículos que quieran entrar o salir de Soria desde ese punto.

Los vehículos que quieran entrar a Soria, deberán hacerlo por la salida 14 de la carretera SO-20, variante norte de Soria. Y los que salgan, circularán por la N-111 hasta el kilómetro 228,5, para también utilizar la variante norte de la ciudad.

Esta actuación cuenta en su totalidad con un presupuesto de un millón de euros con cargo a los fondos europeos en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, recuerda el Ministerio de Transportes.

Con este proyecto se quiere adecuar el Puente de Piedra al tránsito de peatones y ciclistas, "para potenciar la movilidad sostenible e integrar su estructura en la trama urbana". Por ello, tras evaluar su estado de conservación, así como su seguridad estructural, se han definido los trabajos de reparación y rehabilitación, que consistirán en la adecuación de las aceras, la señalización del carril bici y la renovación del alumbrado. Asimismo, se incluye la reparación de todos los elementos deteriorados.