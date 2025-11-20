Un herido en accidente de tráfico tras impactar un camión con un coche parado en la autovía A-11

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Un camionero ha resultado herido en un accidente de tráfico después de que su vehículo impactará contra un coche parado en la A-11, Autovía del Duero, dentro del término municipal de El Burgo de Osma.

Fuentes del servicio de emergencias 112 de Castilla y León han confirmado que a las18.18 horas se ha recibido un aviso por un siniestro en el kilómetro 44 de la A-11, en sentido desde Soria hacia Valladolid. El alertante ha trasladado que había un vehículo estacionado en la autovía contra el que había chocado un camión, cayendo la cabeza tractora por un pequeño terraplén.

Los ocupantes del vehículo parado habían salido previamente del mismo y estaban ilesos, pero el camionero, un hombre de 25 años, sufría cortes y contusiones en diversas partes del cuerpo.

Desde el 112 Castilla y León se ha dado aviso a la Guardia Civil de Tráfico, a la Policía Local de El Burgo de Osma y a Emergencias Sanitarias del Sacyl para auxiliar al herido y atender el tráfico en la zona afectada.

Es el segundo accidente de tráfico en la jornada del jueves con un camión implicado. A las 8.18 horas se ha informado al 112 de la salida de la vía y el vuelco de un camión en el kilómetro 37 de la CL-116, en el término municipal de Barca y en sentido hacia San Esteban de Gormaz.

El conductor del camión ha resultado herido, siendo trasladado en ambulancia de soporte vital básico al centro de salud de Almazán. También se ha informado a la Guardia Civil de Tráfico de Soria.