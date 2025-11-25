25N: Manifestación de los sindicatos (fotos)

Los sindicatos hacen un llamamiento a la movilizaciónMARIO TEJEDOR

Los sindicatos hacen un llamamiento a la participación masiva en los actos del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, reafirmando un compromiso firme y sostenido en la lucha contra todas las violencias machistas.

Por la tarde la manifestación por las calles de Soria partirá a las 19.30 de la Plaza Mayor.