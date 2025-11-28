Estos son los 10 alcaldes que más dinero cobran en Soria

Foto de familia de un consejo de alcaldes organizado por la Diputación.Montesegurofoto

El Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública difundió esta semana el informe anual del espacio de Información Salarial de Puestos de la Administración (ISPA) que recoge las percepciones que han recibido los cargos públicos del país en el 2024. En el caso de la provincia de Soria, los alcaldes sorianos recibieron casi 400.000 euros en salarios, aunque cabe destacar que solo cobraron 43 de los 183 regidores municipales.

Estos son los 10 salarios más altos de la provincia de Soria:

Soria. Carlos Martínez (PSOE). Dedicación Exclusiva. 63.876,14 euros brutos anuales. Almazán. Jesús Cedazo (PSOE). Dedicación Exclusiva. 49.293,51 euros. Ólvega. Elia Jiménez (PP). Dedicación Exclusiva. 46.381,42 euros. San Leonardo de Yagüe. Jesús Elvira (PP). Dedicación Exclusiva 33.500,04 euros. En este caso, apuntar que de cara a 2025 se ha retirado su asignación y, por tanto, no cobrará nada en este año. Covaleda. José Llorente (PSOE). Dedicación parcial 29.328,60 euros. Garray. María José Jiménez (PP). Dedicación Parcial. 22.606,87 euros Abejar. Carolina Romero (PSOE). Dedicación parcial. 18.050,28 euros Golmayo. Benito Serrano (PP). Sin dedicación 15.442,16 euros. Langa de Duero. Iván Andrés (PP). Dedicación parcial 12.667,10 euros. Vinuesa. José Ramón Soria (PP). Dedicación parcial 12.519,36

Cabe matizar que todos estos alcaldes, salvo los casos de Covaleda y Abejar también perciben un salario público por las diferentes responsabilidades que ostentan en la Diputación provincial de Soria.

*Por error, en la información oficial del Ministerio se indica que en el Ayuntamiento de El Burgo de Osa-Ciudad de Osma su alcalde, Antonio Pardo, no cobra ningún salario. Realmente, Pardo tiene establecida una dedicación parcial por la que percibe casi 40.000 euros brutos anuales. De este modo, sería el cuarto salario más elevado entre los alcaldes sorianos.