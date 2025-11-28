La Peña Taurina Soriana entrega su insignia de oro a varios socios

Foto de familia de los homenajeados en el Casino.peña taurina soriana

El Casino Amistad Numancia ha sido escenario de una emotiva ceremonia de la Peña Taurina Soriana en la que el colectivo taurino más veterano de la ciudad impuso la insignia de oro a un grupo de socios. Se trata de los miembros de la directiva que compró El Albero, el emblemático bar que fue sede de la peña durante 32 años. El establecimiento se adquirió en 1987 financiado con un crédito avalado con el patrimonio personal de los socios, tal y como recordaba este jueves el presidente, José Luis Chaín García.

Así, se distinguió con la insignia de oro a los siguientes: José María Calvo Poyo; José María Latorre Carnicero (que no pudo asistir); Antonio Atienza Garrido y el actual dirigente, el ya citado José Luis Chaín García. También figuran en el listado de reconocidos con la distinción de oro Carlos Mugarza Lallana y Ángel Manzanera García (que ya la tenía). La Peña Taurina reconoció asimismo con la misma insignia a título póstumo a José Luis Blasco Lázaro; Carmelo Carpintero Martínez (reconocimiento recogido por Iván, uno de sus cuatro hijos, todos miembros de la peña); y Rafael Chaín Magdalena (a quien ya le fue impuesta). En el caso de Mugarza y Rafael Chaín, ambos poseían ya una insignia de oro y, al no ser duplicable, se les cita pero no hay entrega.

El acto fue conducido por el locutor de esRadio Raúl Alonso y comenzó con la entrega de dos diplomas acreditativos de socio de honor a Carlos Mugarza y Ángel Manzanera.

En el mismo acto se entregó el premio del Memorial Rafael Chaín para el recuerdo de la Feria taurina de San Juan 2025, que en esta XXVII edición recayó en el matador de toros Borja Jiménez. El diestro no pudo estar presente en la entrega de trofeos taurinos de fiestas de San Juan de la Peña, otorgados recientemente.

El presidente de la Peña Taurina Soriana tuvo palabras de reconocimiento hacia aquel grupo de directivos que apostó por hacerse con el bar, que sirvió de sede y lugar de actividades de la peña durante tres décadas, así como para el diestro Borja Jiménez.