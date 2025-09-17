Arranca la ampliación del centro de FP Pico Frentes con 430 alumnos, 17 ciclos y 13 millones de inversión

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

La consejera de Educación, la soriana Rocío Lucas, ha arrancado este miércoles la ampliación del Centro Integrado de Formación Profesional Pico Frentes, que a falta de unos flecos relacionados con las instalaciones de prácticas, alberga a más de 430 alumnos, cuenta con 18 ciclos formativos y con una inversión de 13 millones de euros, en unas obras ejecutadas por la UTE formada por la constructora soriana Grupo Herce y la leonesa Geoxa General de Construcciones, ha echado a andar durante este curso.

Lucas, que ha estado acompañada por la delegada territorial, Yolanda de Gregorio, el presidente de la Diputación, Benito Serrano, el director provincial de Educación, José Alfredo de Pablo, y el constructor Francisco Rubio, ha visitado la ampliación que se ha acometido en el centro en la capital soriana, "unas magníficas instalaciones", con una nueva construcción que permite habilitar 120 plazas escolares adicionales. La consejera ha destacado los 1.800 alumnos que cursan Formación Profesional en la provincia, los altos estándares de empleabilidad, "que ayudan a fijar población" y la colaboración de las empresas a la hora de fomentar el oficio de los estudiantes.

El plazo de matrícula para el actual periodo lectivo en el Pico Frentes continúa abierto y se prevé que la cifra de estudiantes aumente con la incorporación de los nuevos estudios. Lucas ha señalado que "la apuesta de la Junta por la Formación Profesional en la provincia de Soria es clara, y el compromiso era abrir en este curso, cumpliendo los plazos, como así ha sido".

En este sentido, la titular de Educación ha destacado que las cifras de matriculados no paran de mejorar en la Formación Profesional. “En Soria, se ha producido un aumento del 3,28% con respecto al año anterior, superando el aumento medio de la Comunidad".

“Se van a implantar en la provincia hasta seis nuevos ciclos formativos", ha añadido Lucas. En el caso del CIFP Pico Frentes se incorporan cuatro nuevos títulos este curso, "de golpe": Técnico Superior en Automatización y Robótica Industrial, Técnico en Instalaciones de Producción de Calor, Técnico en Instalaciones Frigoríficas y de Climatización y el curso de especialización Inspección técnica y peritación de siniestros en vehículos. Con ellos, serán 18 los ciclos que conformen la oferta formativa del centro.

En concreto, la Consejería de Educación ha construido un nuevo edificio para el Pico Frentes con una superficie útil de 4.357,6 metros cuadrados, que acoge los talleres de los ciclos pertenecientes a la familia profesional de Transporte y Mantenimiento de Vehículos, lo que permitirá a alumnado y profesorado trabajar de forma más eficiente con las nuevas tecnologías eléctricas e híbridas. Asimismo, se pondrá en marcha un FabLab (Fabrication Laboratory), que convertirá al centro en el único de FP en España en disponer de un espacio de estas características dentro de la familia de Madera y Mueble.

Además, la ampliación también incluye la mejora de las instalaciones comunes y la creación de un salón de actos de gran capacidad. En conjunto, estas actuaciones suponen "un importante avance tanto en la habitabilidad del centro como en la adaptación a los nuevos enfoques metodológicos de la Formación Profesional".

Lucas ha señalado que el curso ha comenzado "con normalidad", tanto en la provincia como en la Comunidad, y ha subrayado que Educación mantiene la tendencia de mantener abiertos centros educativos con 3 o 4 alumnos, y que "se vienen estabilizando". En este sentido, ha anotado la importancia de los centros rurales agrupados en la provincia.

Del mismo modo, a preguntas de los informadores, Lucas ha manifestado que se ha rebajado la interinidad de los profesores hasta un 8%, cuando era del 23%.

Otras grandes obras en la provincia

La Consejería de Educación ha destacado también que se está avanzando en la realización de otras intervenciones en Soria como la ampliación del CIFP La Merced, con un presupuesto de más de 9 millones de euros, que permitirá trasladar el Grado Medio de Gestión Administrativa y el Superior de Administración y Finanzas, que actualmente se imparten en el Institutos de Enseñanza Secundaria (IES) Virgen del Espino; o la tercera del Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Gerardo Diego de Golmayo que contará con más de 2,7 millones de euros para con la construcción de un nuevo edificio con capacidad para 120 puestos escolares, es decir, dos unidades para 1º y otras dos para 2º de Educación Secundaria Obligatoria.

Además, durante las vacaciones estivales la Junta de Castilla y León ha acometido nueve obras de mejora, reforma y sustitución (RMS) en los centros docentes de la Comunidad aprovechando el cese de la actividad lectiva, gracias a una cuantía que ha ascendido a 562.095 euros. A estas cantidades se ha de sumar los 150.000 euros destinados al convenio de colaboración con la Diputación Provincial para financiar obras relativas al mantenimiento de los edificios escolares del medio rural hasta 2026.