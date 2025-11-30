Cae un camión por un terraplén de unos 10 metros en Medinaceli tras un accidente en la A-2

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Un accidente de circulación entre un camión y un turismo se ha saldado con heridas todavía por determinar aunque en principio no parecen revestir la gravedad a pesar de la espectacularidad del suceso.

Según ha informado el servicio de emergencias 112, poco antes de las siete y media de la tarde se recibieron varias llamadas alertando de un percance en el kilómetro 157 de la A-2, en el término municipal de Medinaceli (Soria).

Los alertantes indicaban que se tratada de un accidente entre un camión y un turismo y que el vehículo articulado se había de la carretera y había caído por un terraplén de unos 10 metros.

Inmediatamente, se dio aviso a la Guardia Civil de Soria, a los bomberos y a las emergencias sanitarias del Sacyl.

El conductor del camión había logrado salir del vehículo y los dos ocupantes del turismo se encontraban conscientes con cortes.