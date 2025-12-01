Es inédito: las clarisas de Soria entran en la Guía Repsol de los Soletes

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Es inédito. Dentro del nuevo listado de la distinción más joven de Guía Repsol, centrada en sitios ideales para Navidad, 26 conventos reciben un Solete. La defensa de recetas clásicas y su elaboración, totalmente artesanal, han convencido al equipo de expertos de Guía Repsol, según ha anunciado el portal del sector de hostelería.

En pleno esplendor de la estética conventual, Guía Repsol dedica parte de su nuevo listado de Soletes a la repostería de clausura.

Y uno de ellos son las clarisas de Santo Domingo de Soria. Anexo a la iglesia de Santo Domingo, monumento con una de las mejores portadas del románico español y muy visitado en la ciudad, en el convento de las clarisas suele residir en torno a medio centenar de monjas que elaboran una repostería de 'alta escuela'.

Las monjas elaboran una variedad de dulces artesanos, como los nevaditos, pastas de café, almendradas, feos y sobadillos, entre otros. También ofrecen productos más específicos como trufas y corazones de yema, y dulces estacionales como los polvorones para Navidad. Se pueden adquirir en tiendas de la ciudad y provincia, tanto en grandes superficies como en establecimientos más pequeños, y sus productos se caracterizan por ser de elaboración artesanal con ingredientes de calidad.

La distinción a congregaciones religiosas es la gran novedad de esta entrega de Soletes. Los mejores hornos conventuales reciben su premio por las recetas centenarias heredadas de sus hermanas y su desempeño artesanal, que en algunos casos guardan la tradición de toda una provincia. Las clarisas de Llerena (Badajoz), las hermanas del Monasterio de las Comendadoras de Santiago en Granada o las religiosas del convento cisterciense de Teror en Las Palmas figuran entre los 27 monasterios premiados repartidos por toda España. Entre ellos, siete se encuentran en Castilla y León: el Monasterio de Santa Cruz, en Sahagún (León); Iesu Communio, en Aranda del Duero (Burgos); el Monasterio de Concepcionistas de León; el Monasterio de Nuestra Señora de Piedad, en Palencia; las clarisas de Soria; el Convento de Santa Isabel de Valladolid, y el Convento de Santa María la Real de las Dueñas en Zamora.

Pastas de te de las hermanas clarisas.HDS

Así, monjas de una docena de congregaciones religiosas distintas reciben por primera vez una calificación gastronómica española. Entre los restaurantes donde celebrar las cenas y comidas de cada año, las barras más festivas y las pastelerías que mejor hacen los panettones, los roscones o el turrón, tienen su lugar en esta novena edición de Soletes los obradores monacales que por estas fechas ya funcionan a pleno rendimiento.

La lista de los Soletes de Navidad de la Guia Repsol por lo que hace referencia a la provincia se completa con los siguientes establecimientos: Piqueras en Almarza, Mai BBQ y Torcuato en la capital y Yemas Gil de Almazán.