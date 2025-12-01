Un pueblo de Soria de El Valle alcanza la temperatura más baja del país en esta madrugada

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Creado: Actualizado:

Llegaron tarde en relación a otros años, pero las bajas temperaturas ya se han adueñado de muchos pueblos de Soria. Diversos puntos de la provincia se han colado en el top ten de bajas temperaturas en las últimas semanas, pero nada comparado con el frío que ha registrado un pueblo de la zona de El Valle esta madrugada del 1 de diciembre. En Espejo de Tera se han registrado -8 grados en una estación termométrica de la Aemet, según el colaborador de la Agencia Estatal de Meteorología que la controla, José Luis Valer.

El registro ha sido la mínima nacional excluyendo las cumbres de los Pirineos. Sin embargo, la población de El Valle no figura en el ranking de la Aemet de pueblos más fríos en este primer día de diciembre. ¿Por que Espejo no se encuentra en el top ten de la Aemet, que sí incluye Ucero, con -6 grados?

La explicación tiene que ver con el tipo de estación. La diferencia entre el registro de la Aemet y la de Espejo de Tera obedece a que la estación de este pueblo no es automática y, por lo tanto, los datos no son de disponibilidad inmediata para la Aemet, explica Valer.

El de Espejo es un observatorio oficial cuyos datos se registran en el banco de datos de Agencia, por lo que tienen el mismo valor que los aportados por una estación automática.

Las bajas temperaturas de Espejo se deben a que tiene una inversión térmica alta, habitual donde hay ríos o vaguadas. La temperatura de esta madrugada es un grado menos que la alcanzada hace un par de semanas, cuando también se situó en cabeza de los pueblos más fríos de España.