Soria capital alcanza este sábado una de las temperaturas más bajas del país

Seto con helada en la capital en torno a las 11 de la mañana.P.P.S.

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Creado: Actualizado:

La provincia de Soria ha registrado este sábado una de las temperaturas más bajas de España, colándose en el top ten de los diez puntos más fríos del país. La Agencia Estatal de Meterología, Aemet, sitúa un municipio en la séptima posición del ranking de lugares congelados y no es de los típicos. Resulta frecuente encontrar en este top ten a lugares como Ucero, La Póveda o San Pedro Manrique, pero en esta ocasión ha sido Soria capital.

La ciudad ha alcanzado en la madrugada de este sábado los -4,5 grados hasta las 10.30 horas, según la Aemet.

Las máximas en esta jornada de sábado no pasarán de los 11 grados, con mínimas entre -1 y -2 grados. Los intervalos nubosos irán aumentando a nuboso al final del día con precipitaciones débiles y la cota de la nieve se situará entre los 1800 y 1600 metros.

Habrá heladas débiles o localmente moderadas, que en la capital se han visto esta mañana en todo su esplendor, especialmente en parques y vehículos.

En el conjunto de Castilla y León, Soria ha registrado la segunda temperatura más baja, por detrás de Cuéllar, en Segovia, donde se han alcanzado los -5,9 grados. Esta temperatura sitúa a la localidad segoviana como la más fría de este sábado, abriendo el ranking nacional.