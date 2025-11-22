Lo que este restaurante hizo con un torrezno y una costrada es tan brutal que ganó un premio nacional

El torrezno de Soria, producto icónico que ha inspirado creaciones como la premiada Costrada Salada del Virrey PalafoxGetty Images

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

La combinación aparentemente insólita entre el dulce tradicional, la costrada, y el emblemático Torrezno de Soria se ha convertido en una gran revelación gastronómica. En el corazón de la provincia de Soria, el restaurante Virrey Palafox de El Burgo de Osma ha dado vida a esta fusión mediante su creación llamada 'Costrada Salada', una tapa‑trampantojo que ha conseguido sorprender al jurado, a los comensales y al propio sector hostelero.

Qué es la 'Costrada Salada' del Virrey Palafox

La receta parte del objetivo de unir dos tradiciones de Soria en una misma tapa. Así lo explica su creador, el chef Francisco Novés, responsable del restaurante Virrey Palafox en El Burgo de Osma.

La fórmula consiste en un hojaldre que evoca la 'costrada' (esa tarta o milhojas crujiente‑hojaldrada que todos los sorianos reconocen) con la corteza del torrezno reinterpretada. En su interior, una crema pastelera salada que incorpora el sabor y la grasa del torrezno, junto al magro característico. El resultado es un trampantojo‑bocado que engaña la vista y seduce el paladar.

La importancia del producto: el Torrezno de Soria

El torrezno, con su corteza ultra‑crujiente, su grasa sabrosa y su magro que se derrite, es también todo un emblema gastronómico de la provincia. Según el jurado del concurso en el que participó Virrey Palafox, lo que marcó la diferencia fue precisamente que la tapa "destacara todas las partes del Torrezno de Soria: su corteza, su grasa y su magro."

Así, la costrada salada es un guiño moderno a la materia prima por excelencia de Soria, elevando su estatus sin renunciar a su esencia.

En julio de 2024, la tapa fue proclamada ganadora del concurso 'El Mejor Torrezno del Mundo', categoría "Innovación", organizado por la Agrupación Soriana de Hostelería y Turismo (ASOHTUR) junto a la Marca de Garantía Torrezno de Soria.

El jurado valoró especialmente su originalidad, el contraste de texturas, el sabor y el que fuera reconocible la materia prima protagonista.

Este triunfo supone visibilidad para el restaurante, para la gastronomía soriana y para la noción de que lo tradicional se puede reinventar sin renunciar a sus raíces.

Para el Virrey Palafox, este tipo de innovación refuerza su posicionamiento como templo del torrezno creativo. Para la cocina soriana, abre la puerta a interpretaciones más modernas sin renunciar a lo auténtico. Otro ejemplo es el turrón de torrezno.